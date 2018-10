[VIDEO] "Cuto" Guadalupe agasajó al "Conejo" Rebosio con un tortazo en la cara

Se juntaron dos viejos amigos. Y de qué manera. Miguel Rebosio, ex jugador de Sporting Cristal, Alianza Lima y la selección peruana, cumplió 42 años de edad y lo celebró con un tonazo donde no faltaron sus amistades de toda la vida.

Luis Guadalupe, su compadre, fue el alma de la fiesta con sus pegajosos bailes, pero el momento más gracioso se registró cuando le cantaron al “Conejo” el tradicional Happy Birthday.

El popular “Cuto” no esperó que termine la canción y le tiró la torta en la cara a Rebosio, hecho que fue registrado por los celulares y viralizado de inmediato en las redes sociales.

“Hoy es cumpleaños de mi compadre Miguel Rebosio. A él me une una amistad muy especial desde mi infancia. Recuerdo que Rebosio me recibió en el Cantolao cuando fui la primera vez. El Conejo era el capitán del equipo. Con él hice mi primer viaje a Europa con Cantolao. Iba a su casa para ir a los entrenamientos, sus padres me recibían como a un hijo. Tantas anécdotas, tantos recuerdos, toda una vida. Mi promoción, categoría 76. Acá seguimos juntos como hermanos en las buenas y en las malas. Disculpen estoy a punto de llorar, soy así, natural. Feliz cumpleaños, mi hermano Rebosio. Hay que celebrarlo como debe ser”, escribió Guadalupe en su cuenta de Instagram.