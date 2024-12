WhatsApp: ¿Cómo saber quién te agregó a sus contactos?

Como se sabe, para agregarte a WhatsApp basta únicamente con que la otra persona sepa tu número de teléfono o celular, por lo que no hay forma de que tu sepas si estás en la lista de contactos de alguien más o no. Por ello, en esta nota te ayudaremos a resolver este dilema.

Es muy simple, ve a "lista de difusión" y escribe un mensaje al azar, al enviarlo te indicará a quiénes les llegó y a qué otras personas no. Todos los usuarios que no reciban tu texto son quienes probablemente no tengan guardado, aunque existe la posibilidad de que estén sin internet.