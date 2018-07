Nolberto Solano sobre Christian Cueva: “En el penal no se puede dudar, ese detalle lo mató ante Dinamarca”

Nolberto Solano emitió su análisis post-mundial de Rusia 2018 , por eso cuando se le preguntó sobre el penal de Christian Cueva . El ex capitán de la selección peruana profundizó a detalles esa acción.

La Selección Peruana dejó grandes tintes de buen fútbol en el Mundial de Rusia 2018, por eso no termina siendo muy criticada la vuelta inmediata de Perú a nuestro país. Siendo Nolberto Solano un participante directo del proceso que fue liderado por Ricardo Gareca, ‘Ñol’ fue crítico y rescató lo más importante del torneo mundial para nuestra selección.

“El análisis es sin duda, que en estos torneos cortos la efectividad vale. Dinamarca llegó a donde está por lo que embocó, a nosotros nos pasó eso con Francia y no embocamos, con Australia fue algo distinto, porque nos dominaron y nosotros marcamos rápido”. Siendo puntual con los momentos fundamentales en el juego, el detalle conocido como ‘eficacia’ es total protagonista.

Solano también apuntó el detalle de poder debutar ante un rival como Dinamarca: “Ellos son un equipo complicado, que lo vimos bien desde la previa, con jugadores como Eriksen que trabajan mucho. Marcando en su efectividad un buen momento, se aprovecharon de un momento donde nos desbalanceamos y marcaron el gol. Fue una linda experiencia que nos marca a todos, tanto grandes como chicos”.

PUEDES VER: "André Carrillo es pretendido de Italia, Inglaterra y hasta Arabia", señala su representante

Estas declaraciones se fueron dando en conversación con ‘Exitosa Deportes’, ahí vio el motivo especial de aquel debut con derrota: “a Dinamarca le llegamos 10 o 9 veces, es un equipo ganable. Es cuestión de como cada quien lo ve, la materia del fútbol uno lo define en el partido. Dinamarca es un equipo que se le generó y solamente quedó ahí, el fútbol es así, dejamos buena imagen para un futuro y seguir compitiendo”.

NO TE LO PIERDAS: ¡EXCLUSIVO! Edwin Oviedo se pronunció sobre la renovación de Ricardo Gareca [VIDEO]

¿Cómo ha vivido este mundial Nolberto? Ante la consulta de la evolución de Perú, el ex volante puntualizó: “Obviamente que hemos crecido, generamos y en adelante se pudo ver grandes situaciones de fútbol. El detalle sigue siendo la efectividad, es una tarea pendiente que muchas veces es determinante como ahora”.

¿El penal de Cueva marcó a la selección en el rendimiento?

“Sin duda fue un momento clave, una oportunidad que podía cambiar el escenario. Si pateaba Farfán y fallaba iba ser lo mismo, el equipo siguió, cambió, sí, pero no es tan importante. Es parte del fútbol, una pena tremenda que falló Christian, pero él lo supo sacar adelante, mostró buen nivel”.

Finalmente cerró la intervención haciendo un análisis del momento donde Cueva se para frente al balón: “El problema de la ejecución de Christian es que se vio una decisión cambiada, porque la situación que se nota es una duda y una variante final. Eso puede ser determinante en un momento clave, por eso es una característica que te pone a pensar, pero no se debe hacer. El penal se debe patear convencido, no debes cambiar, es una convicción que no se debe ver en la previa de un penal”.

¿Se debe sentir culpable?

“Uno se siente culpable por el momento, pero él no es el culpable, son decisiones que se dan simplemente. Le pudo haber pasado a Paolo y no tiene nada que ver, el fútbol te presenta estas cosas. Solo hay que estar preparados para reivindicarse se pasa, es parte de la evolución en cada futbolista”.