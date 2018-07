[EN VIVO] Brasil vs Bélgica: 'Belgas' vencen 1-0 por los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018

Brasil y Bélgica se enfrentarán en un partidazo que promete sacar chispas este viernes 6 de julio (1.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía Caracol, RCN, Telemundo, Telecinco, DirecTV y Latina) en el estadio Kazán Arena por los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. Neymar y Eden Hazard animarán la 'fiesta de regates' en Kazán.

MINUTO A MINUTO: Brasil vs Bélgica

PRIMER TIEMPO

30' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BÉLGICA ¡QUÉ GOLAZO KEVIN DE BRUYNE!

29' ¡UFFFFFFFFFF! El rechazo de la defensa europea le quedó para Fernandinho pero su remate fue bloqueado por Witsel. De igual forma, el volante europeo tapó el disparo de Neymar. ¡CÓRNER PARA BRASIL!

28' ¡Regresa Neymar! Brasil recae su ataque por derecha. ¡FALTA DE VERTONGHEN! ¡TIRO LIBRE - ESPECIE DE CÓRNER CORTO - PARA BRASIL!

27' Neymar es atendido por los médicos brasileños.

26' Fernandinho no se da abasto para cortar los circuitos de Bélgica.

25' ¡UFFFFFFFFFFFFFFFF! El remate de Marcelo casi decreta el empate. Bien Courtois abajo.

24' Vertonghen obliga a William a retroceder. Lateral para Brasil.

23' Los laterales de Brasil están subiendo demasiado y dejan espacios para las contras de Bélgica.

22' Centro muy pasado de Hazard. Vertonghen retrocede el balón y reinicia el juego.

21' ¡UFFFFFFFFFFFFFF! Los contragolpes de Bélgica son letales. Kevin de Bruyne sirvió para Romelu Lukaku quién le hizo una 'sotana' a Miranda. Thiago Silva rechazó como pudo al córner.

20' ¡UFFFFFFF! Insiste Bélgica. La velocidad de Hazard no pudo ser detenida por la volante interna de la 'Canarinha'. Sirvió para Meunier pero en vez de rematar al arco decidió habilitar a Lukaku. Cruce extremo de Marcelo.

19' ¡UFFFFFFFFFFFFFF! Coutinho prueba desde fuera del área pero su disparo le salió al centro. Courtois detiene sin problemas.

18' Excelente trabajo de Meunier quien viene controlando a Neymar.

17' Ambas defensas sufren para detener las ofensivas.

16' ¡TODO BÉLGICA DEFIENDE LA VENTAJA!

15' ¡UFFFFFFFFFFF! Centro de Marcelo generó un nuevo desconcierto en la defensa de Bélgica. Gabriel Jesús no pudo definir.

14' Brasil sale a empatar.

* El centro de Hazard buscaba la cabeza de Kompany y su movimiento generó el descontrol de Fernandinho. El envío le impacta en el brazo derecho y se introduce al arco de Alisson.

13' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ¡AUTOGOL DE FERNANDINHO!

12' ¡UFFFFFFFFFFFFF! Esta vez fue Fellaini probó pero el cruce de Miranda fue providencial. ¡CÓRNER PARA BÉLGICA!

11' Chadli intenta doblegar a Paulinho y William pero su intento se pierde fuera del terreno.

10' Hazard se recoge hasta su campo para iniciar el desarrollo de su juego. Bélgica 'tapada' en estos primeros minutos.

9' ¡UFFFFFFFFFFFFFF! Brasil ha salido a encimar a Bélgica. Ya van dos. Paulinho no pudo rematar.

8' ¡UFFFFFFFFFFFFFF! Una nueva 'pelotera' en el área de Bélgica. ¡CÓRNER PARA BRASIL! Ejecuta WIlliam.

7' ¡UFFFFFFFFFFFFFF! Lukaku se escapó por izquierda y casi De Bruyne anota el primero. ¡TENEMOS PARTIDO!

7' ¡UFFFFFFFFFFFFFF! Casi el primero para Brasil. Thiago Silva se topó con el balón y este le rebotó en la pierna. El palo salvó la portería de Courtois.

6' ¡CÓRNER PARA BRASIL! Centro de Marcelo fue bloqueado por Meunier.

5' ¡FALTA DE FELLAINI SOBRE NEYMAR! El 'belga' le dio un 'cariñito' - codazo - en la nuca.

4' El repliegue de Bélgica es rápido. La presión de Witsel y Fellaini sobre Fernandinho y Paulinho es apabullante.

* Dos cambios ha realizado Roberto Martinez: Fellaini y Chadli ocupan los lugares de Ferreyra-Carrasco y Mertens.

3' Error en salida, roba William y Neymar intentó por arriba.

2' ¡UFFFFFFFFFFFFFFFFF! El primer aviso de Bélgica. Kevin de Bruyne robó un balón remató - en el arranque del partido - al arco de Alisson. Saque de meta para Brasil.

1' Bien marcada la línea de 3 de Bélgica: Kompany de Líbero, Vertonghen stopper por izquierda y Alderweireld por derecha.

¡ARRANCÓ EL ENCUENTRO!

- El árbitro del cotejo será el serbio Mirolad Mazic.

- Repetimos alineaciones.

- Himno de Bélgica.

- Himno de Brasil.

- Ambos equipos ya se encuentran en el terreno de juego.

Alineaciones confirmadas

Brasil: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Fernandinho, Paulinho, Coutinho; Willian, Neymar y Gabriel Jesús.

Director técnico: Tité.

Bélgica: Thibaut Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier; Witsel, De Bruyne, Fellaini; Chadli, Hazard y Lukaku.

Director técnico: Roberto Martínez.

Previa

Tras una fase no tan convincente durante la fase de grupos, Brasil se guardó lo mejor de su repertorio, de la mano de Neymar, para eliminar a México y así volver a tomar en pie la misión "hexacampeonato" en el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, Bélgica propone un fútbol vistoso e interesantes referentes como Eden Hazard, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku para complicar a la 'Canarinha' invicta de Tite.

El 'jogo bonito' de la Bélgica de Roberto Martínez pone a prueba a orillas del río Volga la fiabilidad de la Brasil de Tite, aferrado a un Neymar en estado de gracia y que no podrá contar con uno de sus baluartes en el centro del campo, el volante Casemiro, por acumulación de amonestaciones. En su lugar irá Fernandinho.

Era uma Copa...@NeymarJr tinha só dez anos quando comemorava o penta do #Brasil e sabe o quanto um título mundial pode marcar. Conta aí, Ney! #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/D4SFRxs7jk — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 5 de julio de 2018

Brasil, un habitual en esta instancia del torneo -desde el Mundial de Estados Unidos 1994 no falta a su cita con los cuartos de final-, presentó sus credenciales al título con su incontestable triunfo sobre México (2-0), en un duelo en el hizo, probablemente, su mejor fútbol del torneo. Todo le funcionó frente ante un 'Tri' que volvió a despedirse en octavos.

Además, la enfermería se le va vaciando al pentacampeón del mundo, que recupera tras sus respectivas lesiones a los laterales Danilo y Marcelo. Resta por saber si Tite optará por devolverle la titularidad a ambos en Brasil o seguirá confiando en Fagner y Filipe Luis para enfrentar a Bélgica.

Enfrente estará Bélgica y su 'generación de oro'. La de los Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Vertonghen, Alderweireld y Eden Hazard, entre otros, que, por fin, está dando muestras de todo su potencial en lo que va de su participación en el Mundial de Rusia 2018.

El equipo más goleador del torneo -12 tantos, cuatro de ellos llevan el sello de la 'Pantera' Lukaku- llega a cuartos después de sufrir un susto en la ronda previa ante Japón. Del 0-2 de los nipones al 3-2 final gracias a un gol de Chadli en el minuto 93.

No cabe duda que los cracks de Bélgica sudaron sangre para dejar en el camino al combinado asiático, pero demostraron que tenían un 'Plan B': Martínez dio entrada a Fellaini y Chadli apostando por un juego más directo e intentando castigar la escasa altura del rival. Algo que debe tener muy en cuenta Tite en Brasil.

Dos goles en dos acciones a balón parado metieron a Bélgica en el partido, que acabaron llevándose la clasificación gracias a un contraataque letal en el tiempo de descuento de la segunda mitad. El plan le funcionó al preparador español, pero tendrá que apuntalar la defensa para intentar frenar un ataque con Neymar, Gabriel Jesús, Coutinho y Willian, los mejores con el balón en Brasil.

Ahora, visto el buen hacer de los suplentes, resta por ver si Roberto Martínez modificará su once para el choque. Chadli apunta a titular en el carril izquierdo de Bélgica en lugar de un Yannick Ferreira Carrasco que ha mostrado lagunas en este Mundial de Rusia 2018, mientras que Fellaini podría ocupar el lugar de Mertens.

El último encuentro en una Copa del Mundo entre Brasil -que han sido eliminados en los últimos tres campeonatos por un equipo europeo: Francia en 2006, Holanda en 2010 y Alemania en 2014- y Bélgica data de 2002, en Corea-Japón, con victoria del 'Scratch' por 2-0 gracias a los goles de Rivaldo y 'El Fenómeno' Ronaldo.

MOVISTAR (CABLE) - GUÍA DEL BRASIL VS. BÉLGICA

Latina: Canal 102

Latina HD: Canal 702

CLARO (CABLE) - GUÍA DEL BRASIL VS. BÉLGICA

Latina: Canal 2

Latina HD: Canal 502

CANALES: BRASIL-BÉLGICA - GUÍA TV

Perú: DIRECTV Sports Peru, Latina Televisión y DIRECTV Play Deportes.

Colombia: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Colombia.

Argentina: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Argentina.

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky Sports HD.

Paraguay: SNT Paraguay y Tigo Sports Paraguay.

España: TeleCinco Espana y Mediaset Sport App.

Uruguay: Monte Carlo TV Canal 4, TeleDoce Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes y Canal 10 Uruguay.

Chile: DIRECTV Sports Chile, TVN, DIRECTV Play Deportes, Movistar Play Chile y Canal 13.

Ecuador: RTS Ecuador , DIRECTV Sports Ecuador y DIRECTV Play Deportes.

Brasil: Globo, SporTV, SporTV Play, FOX Sports 1 Brasil y FOX Play Brasil.

Estados Unidos: Sling World Cup, Telemundo Deportes En Vivo, Fox Sports 1, Telemundo, Futbol de Primera Radio y SiriusXM FC.

Costa Rica: Teletica Radio, TD Mas, TD7, Movistar Play Costa Rica y Sky Sports HD.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Red Uno En Vivo y COTAS Televisión.

Honduras: Televicentro En Vivo, Tigo Sports Honduras, Canal 7 Televicentro y Sky HD.

Canadá: TSN1, RDS GO, TSN GO, TSN5, RDS, TSN Radio 1040 - 1410 y TSN4.

Panamá: Movistar Play Panama y Sky Sports HD.

Puerto Rico: SportsMax WC y SportsMax App.

Inglaterra: BBC Radio 5 Live, BBC iPlayer, BBC One, BBC Sport Live y TalkSport Radio UK.

Guatemala: Tigo Sports Guatemala, Azteca Guatemala y Sky HD.

El Salvador: TCS GO, Sky HD y Canal 4 El Salvador.

Francia: beIN Sports 1, beIN Sports 2, TF1 Live, TF1 y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: ORF TV Live, ZDF, ORF eins, Sportschau Live, WDR Event y SRF zwei.

Italia: Radio 105 Network, RSI La 2, Canale 5 y Mediaset Italia Live.

República Dominicana: SportsMax WC, Sky Sports HD y SportsMax App.

Australia: Optus Sport, SBS y SBS Radio 1.

Bélgica: La Une, RTBF Auvio Direct, Sporza Live y Één.

HORARIO: BRASIL-BÉLGICA, PAÍS POR PAÍS

Colombia: 1.00 p.m.

Perú: 1.00 p.m.

España: 8.00 p.m.

España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

Argentina: 3:00 p.m..

Ecuador: 1.00 p.m.

Chile: 3.00 p.m.

Paraguay: 3.00 p.m.

Brasil (Río de Janeiro): 4.00 p.m.

Uruguay: 3.00 p.m.

Venezuela: 2.00 p.m.

Bolivia: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Washington): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles - California - Las Vegas): 11.00 a.m.

Estados Unidos (Dallas, San Antonio, Houston, Texas): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Boston - Massachusetts): 2.00 p.m.

Estados Unidos (New York, Ohio): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Chicago): 1.00 p.m.

México (Ciudad de México DF, CDMX): 1.00 p.m.

México (La Paz): 1.00 p.m.

México (Tijuana): 7.00 p.m.

Costa Rica: 12.00 m.

Nicaragua: 12.00 m.

Honduras: 12.00 m.

Panamá: 1.00 p.m.

República Dominicana: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 2.00 p.m.

Canadá (Toronto): 2.00 p.m.

Canadá (Ontario): 2.00 p.m.

Suecia (Estocolmo): 8.00 p.m.

Corea del Sur: 3.00 a.m. (miércoles 4 de julio)

Italia: 8.00 p.m.

Alemania: 8.00 p.m.

Dinamarca: 8.00 p.m.

Suiza: 8.00 p.m.

Francia: 8.00 p.m.

Inglaterra: 7.00 p.m.

Rusia (Moscú): 9.00 p.m.

Rusia (Ekaterimburgo): 7.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 8.00 p.m.

Australia: 4.00 a.m. (sábado 7 de julio)

Nueva Zelanda: 6.00 a.m. (sábado 7 de julio)

Japón (Tokio): 3.00 a.m. (sábado 7 de julio)

China: 2.00 a.m. (sábado 7 de julio)

DIRECTV (CABLE) - GUÍA DEL BRASIL-BÉLGICA

DirecTV Sports: Canal 610 (DTSP) Brasil vs. Bélgica

DirecTV Sports: Canal 610 (DTVS) Brasil vs. Bélgica

DirecTV Sports: Canal 612 - Mostrará la táctica de Brasil

DirecTV Sports: Canal 614 - Seguirá al jugador de Brasil (Neymar y Coutinho)

DirecTV Sports: Canal 615 - Mostrará la táctica de Bélgica

DirecTV Sports: Canal 616 - Seguirá al jugador de Bélgica (Eden Hazard y Romelu Lukaku)

DirecTV Sports: Canal 617 - Resumen del Brasil vs. Bélgica (EN VIVO Y DIRECTO)

DirecTV Sports: Canal 610 - Mosaico principal del Brasil vs. Bélgica

DirecTV Sports: Canal 602 (MIX A): Mosaico de Brasil

DirecTV Sports: Canal 602 (MIX B); Mosaico de Bélgica

Caracol (Radio): Canal 982

DIRECTV (CABLE, PAQUETE HD) - GUÍA DEL BRASIL-BÉLGICA

DirecTV Sports HD: Canal 1610 - Mosaico principal del Brasil vs. Bélgica

DirecTV Sports HD: Canal 1602 (MIX A): Mosaico de Brasil

DirecTV Sports HD: Canal 1602 (MIX B); Mosaico de Bélgica

DirecTV Sports HD: Canal 1610 (DTSP) Brasil vs. Bélgica

DirecTV Sports HD: Canal 1610 (DTVS) Brasil vs. Bélgica

DirecTV Sports HD: Canal 1612 - Mostrará la táctica de Brasil

DirecTV Sports HD: Canal 1614 - Seguirá al jugador de Brasil (Neymar y Coutinho)

DirecTV Sports HD: Canal 1615 - Mostrará la táctica de Bélgica

DirecTV Sports HD: Canal 1616 - Seguirá al jugador de Bélgica (Harry Kane)

DirecTV Sports HD: Canal 1617 - Resumen del Brasil vs. Bélgica (EN VIVO Y DIRECTO)

DirecTV Sports HD: Canal 1610 - Mosaico principal del Brasil vs. Bélgica

ALINEACIONES PROBABLES: BRASIL-BÉLGICA

Brasil: Alisson; Fagner, Miranda, Thiago Silva, Marcelo o Filipe Luis; Fernandinho, Paulinho; Willian, Neymar, Coutinho; y Gabriel Jesús.

Entrenador: Tite.

Bélgica: Thibaut Courtois; Alderweireld, Vincent Kompany, Vertonghen; Meunier, Witsel, Kevin De Bruyne, Fellaini o Mertens, Chadli; Eden Hazard; y Romelu Lukaku.

Entrenador: Roberto Martínez.

Árbitro: Milorad Mazic (SRB)

Estadio: Kazán Arena (Kazán)