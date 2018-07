Brasil pierde 1-0 con Bélgica por cuartos de final de Rusia 2018

El seleccionado brasileño se topará frente a su similar de Bélgica en cruce correspondiente a los cuartos de final del Mundial Rusia 2018. El duelo entre la 'canarinha' y los 'diablos rojos' será este viernes 6 de julio (1:00 p.m./hora peruana) en el Estadio 'Kazán Arena' y podrás verlo por las pantallas de Televisa, TV Azteca y DirecTV Sports, o seguir las incidencias por Líbero.pe.

MINUTO A MINUTO

31' ¡GOL de Bélgica! Kevin De Bruyne remató fuerte, cruzado desde fuera del área y anotó el segundo belga.

30' Disparo de Neymar que impacta en los defensores y el balón se va al córner.

25' Remate de Marcelo a las manos de Coutois.

22' Romelu Lukaku se divirtió en el área brasileña hasta que se topó con Thiago Silva.

19' Remate de Philippe Coutinho que el golero belga Thiabaut Courtois ataja bien.

17' Gabriel Jesús es derribado por Vincent Kompany pero el árbitro no cobra falta.

13' ¡GOL de Bélgica! Fernandinho anota en propia valla con un cabezazo.

12' Fellaini remató mordido al arco y sale desviado.

9' Paulinho estuvo cerca de marcar, pero el defensor belga defendió con las justas.

7' Thiago Silva cabeceó al arco y el balón impacta en el parante.

5' Falta contra Coutinho que pita el árbitro. Saldrá Brasil desde su campo.

2' Kevin De Bruyne remató al arco y el balón sale desviado por un costado del arco.

1' Inició el partido. Entre Brasil y Bélgica saldrá el semifinalista que enfrentará a Francia este martes 10 de julio.

PRIMER TIEMPO

Alineaciones confirmadas del Brasil-Bélgica

Brasil: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Fernandinho, Paulinho, Coutinho; Willian, Neymar y Gabriel Jesús

Bélgica: Thibaut Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier; Witsel, De Bruyne, Fellaini; Chadli, Hazard y Lukaku

Previa

Brasil llega al duelo frente a Bélgica tras acumular siete tantos en el certamen mundialista; ocupando el quinto lugar entre las selecciones más anotadoras en Rusia 2018.

Por su parte, los 'diablos rojos' son los líderes de goleo en el campeonato mundial con 12 anotaciones. Los belgas son una fuerte amenaza para la 'verdeamarela' quien busca su sexto título del mundo.

Para el elenco belga, este choque significará una de las últimas ocasiones de brillar a lo más alto con la mejor generación de su historia.

POSIBLES ALINEACIONES DEL BRASIL - BÉLGICA

Brasil: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Fernandinho, Paulinho; Willian, Philippe Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus

Bélgica: Thibaut Courtois; Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Toby Alderweireld; Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Nacer Chadli, Thomas Meunier; Marouane Fellaini, Eden Hazard; Romelu Lukaku

