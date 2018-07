Inglaterra vs Croacia EN VIVO ONLINE: Partido en busca del segundo finalista del Mundial Rusia 2018 [GUÍA DE CANALES]

Inglaterra se medirá ante Croacia este miércoles en busca del segundo finalista del Mundial Rusia 2018. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico de Luzhnikí desde la 1:00 p.m. (hora peruana) y será trasmitido a través de Azteca TV, TyC Sports,DIrecTV Sports, SKY Sports, TV Pública.

Los inventores del fútbol llegan con el animo al tope de cara a este encuentro, ya que su capitán Jordan Henderson se recuperó de la molestia física que lo aquejaba y no tendrá problemas en arrancar de titular ante Croacia.

PUEDES VER: Página web de la Juventus se cayó tras fichaje de Cristiano Ronaldo

Los dirigidos por Gareth Southgate presentarán el mismo equipo que derroto sin problemas a Suecia, con la ya conocida línea de tres al fondo, 5 volantes, dejando solo en punta al goleador del campeonato con seis tantos, Harry Kane.

NO TE LO PIERDAS: La compañía Sony busca potenciar la creación de juegos multijugador en PS4

Por su parte el seleccionado de Croacia llega algo mas cansado, debido al gran esfuerzo físico que realizaron en su partido ante Rusia, ya que tuvieron que llegar hasta la vía de los penales para derrotar a los locales. El cuadro croata no podrá contar con su lateral derecho titular en todo el torneo Sime Vrsaljko, por un esguince en los ligamentos de la rodilla derecha.

POSIBLES ALINEACIONES

Inglaterra: Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Kieran Trippier, Jesse Lingard, Jordan Henderson, Dele Alli, Ashley Young, Raheem Sterling y Harry Kane.

Croacia: Danijel Subasic, Vedran Corluka, Domagoj Vida, Dejan Lovren, Ivan Strinic, Ivan Rakitic, Luka Modric, Ante Rebic, Andrej Kramaric, Ivan Perisic, Mario Mandzukic.

GUÍA DE CANALES DEL INGLATERRA - CROACIA

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, Canal de las Estrellas, DIRECTV Play Deportes, Canal 7 TV Pública, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Bélgica: RTBF Auvio Direct, Één, Sporza Live, La Deux

Bolivia: Red Uno En Vivo, COTAS Televisión, Unitel, Red Uno, Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV Play, FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports 2 Brazil, Globo, SporTV, FOX Play Brasil

Canadá: TSN Radio 1040 - 1410, RDS GO, CTV, TSN GO, TSN1, TSN3, CTV GO, TSN5, TSN4, RDS

Chile: DIRECTV Sports Chile, Canal 13, Movistar Play Chile, DIRECTV Play Deportes, TVN

Colombia: RCN Television, Caracol Play, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes, Deportes RCN En Vivo, Caracol TV

Costa Rica: Teletica Radio, TDN, TD7, TD Mas, Movistar Play Costa Rica, Sky HD

Croacia: HRT 2

República Dominicana: Sky HD, SportsMax App, SportsMax WC

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, RTS Ecuador, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: TDN, TCS GO, Canal 4 El Salvador, Sky HD

Guatemala: Tigo Sports Guatemala, Azteca Guatemala, Sky HD, TDN

Honduras: TDN, Canal 7 Televicentro, Sky HD, Tigo Sports Honduras, Televicentro En Vivo

Islandia: RUV Radio, RUV

Italia: Canale 5, Mediaset Italia Live, Radio 105 Network, RSI La 2

Jamaica: SportsMax WC, SportsMax App, TVJ Sports Network

Japón: TV Asahi

México: Canal de las Estrellas, Azteca Deportes En Vivo, Televisa Deportes En Vivo, Sky HD, TDN, Azteca 7, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD, TDN, Movistar Play Nicaragua, Canal 10 Nicaragua

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports Paraguay, SNT Paraguay

Perú: Latina Televisión, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Portugal: RTP Play, Sport TV LIVE, RTP 1, Sport TV1

Puerto Rico: SportsMax WC, SportsMax App

Rusia: Sportbox.ru, Россия 24, Channel One Russia Live, Россия 1

España: Mediaset Sport App, TeleCinco Espana

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean, CNC3, SportsMax App, SportsMax WC

Estados Unidos: Futbol de Primera Radio, Telemundo, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo,

Uruguay: TeleDoce Uruguay, DIRECTV Play Deportes, Monte Carlo TV Canal 4, Canal 10 Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: Venevision, DIRECTV Play Deportes, TVes, Meridiano Television, DIRECTV Sports Venezuela

HORARIOS DEL INGLATERRA - CROACIA

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 1.00 p.m.

Estados Unidos: 1.00 p.m. (ET) / 10.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 12.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 2.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 3.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 8.00 p.m.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL INGLATERRA - CROACIA?

En Internet el duelo entre Inglaterra y Croacia, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.