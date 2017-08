WWE SmackDown Live: Randy Orton y Shinsuke Nakamura derrotaron a Jinder Mahal y Rusev [VIDEO]

WWE SmackDown se realizó este martes en el Verizon Arena de Arkansas y tuvo sorprendentes combates de cara al próximo evento de No mercy 2017.

En WWE SmackDown Live, Randy Orton y Shinsuke Nakamura derrotaron a Jinder Mahal y Rusev. Creditos : WWE

EN VIVO

¡ASÍ TERMINA SMACKDOWN LIVE!

- ¡RKO DE LA NADA! Randy Orton noquea a Shinsuke Nakamura previo a su pelea de la siguiente semana.

- Randy Orton y Shinsuke Nakamura ganan la pelea.

- ¡KINSHASA! Nakamura le aplica su movimiento final a Rusev y la cuenta llega a 3.

- Jinder Mahal entra y evitar que Nakamura gane cuando Randy Orton le aplica un super DDT.

- Rusev es ataca por Nakamura y le aplica una serie de rodillazos que lo dejan moribundo.

- Nakamura pelea con Jinder Mahal y tras romper la cabeza cambia con Randy Orton.

- ¡EMPIEZA LA PELEA! Randy Orton va con Rusev y Nakamura con Jinder Mahal, y los sacan del cuadrilátero.

Shinsuke Nakamura y Randy Orton vs. Jinder Mahal y Rusev

- Tamina destruye a una joven rival con Lana como representante.

- Al final ganan Los Usos.

- Kofi Kingston entra con todo y hace sufrir a Jay Uso hasta que entra a su hermano.

- Big-E y Jay Uso se reparten golpes a diestra y siniestra.

LOS USOS VS. THE NEW DAY

- Aiden English es el ganador y alza la manos junto a Kevin Owens

- Sami Zayn continúa la pelea cuando Kevin Owens se para al frente suyo y ¡LE APLICA UN 'BOMBAZO'!

- KO se convierte en el árbitro ante la sorpresa de Sami Zayn.

- Sami Zayn está que le hace trizas a Aiden English cuando aparece ¡KEVIN OWENS Y ATACA AL ÁRBITRO!

Aiden English vs. Sami Zayn.

- ¡ES SHANE MCMAHON! El comisionado de SmackDown Live sale en escena y le aclara a Kevin Owens que no hubo trampa en su pelea contra AJ Styles.

"Estamos hartos de oirte quejarte", @shanemcmahon responde al enojo de @FightOwensFight y le dice que auma la realidad,no es Campeón de USA! pic.twitter.com/2XoncAZYUt — WWE Español (@wweespanol) 30 de agosto de 2017

- Kevin Owens coge el micrófono y arremete contra Shane McMahon.

- Aiden English sale a cantar al cuadrilátero, pero es interrumpido por Kevin Owens que se burla del público presente.

- Bobby Roode gana la pelea.

- ¡GLORIOSO DDT! Bobby Roode le aplica su movimiento final y la cuenta llega a 3.

. Tremenda desnucadora y llave mortal sobre Mike Kanellis,

Bobby Roode vs. Mike Kanellis

- Baron Corbin ataca a Tye Dillinger y luego va por AJ Styles, pero al final no sube al cuadrilátero y se retira.

- AJ Styles retiene el título de los Estados Unidos.

- ¡SE RINDE! Perfect 10 cae en la llave de sumisión de AJ Styles y no puede más.

- ¡TREMENDO COMBATE! AJ Styles y Perfect 10 se reparten sus mejores golpes.

AJ Styles vs. Tye Dillinger

- Baron Corbin es el que quiere retar a AJ Styles, pero Tye Dillinger se recupera y lo lanza contra el poste.

- ¡SALE BARON CORBIN! El 'Lobo Solitario' aparece por detrás y ataca a Perfect 10.

- AJ Styles sale en escena y pone en juego su cinturón, pero sale contra todo pronóstico ¡TYE DILLINGER!

- RETO ABIERTO DE AJ STYLES: POR EL TÍTULO DE LOS ESTADOS UNIDOS

- Shelton Benjamin hace su movimiento final y gana la pelea

- Entra uno de los Ascension para ayudar a su compañero, pero aparece Chad Gable y lo saca del ring.

- Tremenda 'Plancha cruzada' de Shelton Benjamin sobre otro de los Ascension.

- ¡UFFFF! Shelton Benjamin entra y muestra sus mejores golpes.

- Chad Gable hace de las suyas con uno de los Ascension.

Shelton Benjamin y Chad Gable vs. The Ascension

- La 'Víbora' sale para ayudar a Nakamura cuando es embestido por ¡RUSEV!.

- Nakamura es doblegado, pero... ¡APARECE RANDY ORTON!.

- ¡ES NAKAMURA! El luchador japonés sube el ring y tras sacar a los Singh Brothers ataca a Jinder Mahal.

- Los hermanos Singh se disculpan con Jinder Mahal por la intervención de Shinsuke Nakamura la semana pasada.

- Jinder Mahal abre el show de este martes acompañado de los Singh Brothers.

¡Empezó SmackDown Live!

LA PREVIA

La WWE llevará a cabo este martes un episodio más de SmackDown Live desde el Verizon Arena en North Little Rock (7.00 p.m. /hora peruana). La semana pasada tuvo un polémico desenlace con la victoria de AJ Styles sobre Kevin Owens con Shane McMahon como árbitro, por el título de Estados Unidos.

Y es que el comisionado de la marca azul interrumpió a Baron Corbin, que ejercía como juez del combate. El expeleador de Raw terminó molesto y todo haría suponer que se vengará del popular 'O-Mac'. Por otro lado, Shinsuke Nakamura perdió ante Jinder Mahal gracias a los Singh Brothers.

Todo indica que el luchador japonés continuará atormentado al campeón mundial de la WWE hasta que logre obtener su revancha, la cual se de probablemente en el evento de No Mercy. Bobby Roode hizo su tan ansiado debut en el roster principal tras triunfar en NXT y no parará hasta obtener un cinturón en sus manos.

Daniel Bryan presentó a la nueva pareja de Chad Gable tras la salida de Jason Jordan. Su compañero es nada más y nada menos que una cara conocida en los vestuarios de la industria: Shelton Benjamin. Mañana (martes) tendrán su primera pelea y quizás meterán miedo a Los Usos y a The New Day.

Con respecto a la división femenina, Naomi quiere pelear otra vez con Natalya, quien está muy pendiente de Carmella. Es que esta última aún no canjea su maletín de Money in the Banks y puede hacerlo en cualquier momento. Charlotte, por su parte, podría volver al escenario principal tras la mejora de su padre Ric Flair.