Maratón Movistar Lima 42K, organizada por Adidas, se correrá el 21 de mayo con más de 15 mil fondistas

Se trata de la novena edición de la Maratón Movistar Lima 42K, organizada por Adidas, que reunirá a fondistas nacionales y extranjeros. El evento deportivo promete ser una fiesta total.

Maratón Movistar Lima 42K se correrá el 21 de mayo con más de 15 mil fondistas

La novena edición de la Maratón Movistar Lima 42K, organizada por Adidas, fue presentada con bombos y platillos, tal como lo merece la competencia de atletismo más grande del país, esa prueba de fuego que reunirá a más de 15 mil deportistas nacionales y extranjeros que comparten un estilo de vida hoy considerado como masivo. ¿Cuándo será? El domingo 21 de mayo. ¡Ojo, tú que eres un runner, no te la puedes perder!

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Team junta a los más bravazos del deporte peruano para ganar el Herbalife Ironman 70.3

El punto de partida y llegada de la competencia será en la Av. Canaval y Moreyra, esquina con Paseo de la República, en San Isidro. De ahí partirán los corredores inscritos en las tres distancias disponibles: Maratón de 42.195 kilómetros (inicio 7:30 a.m.); Medio Maratón de 21.98 kilómetros (7:30 a.m.) y Carrera de 10K (inicio 8:30 a.m.).

NO TE LO PIERDAS: Rocío Cantará: "Mi más grande sueño es llegar a los Juegos Olímpicos"

Las inscripciones todavía se hacen vía online hasta el 7 de mayo con tarjetas VISA, MasterCard y Diners Club en www.lima42k.com. Toda la información en la página web.

EL DATO

2:13 horas fue el registro del ganador de la Maratón 2016: el keniano Nicholas Manza Kamakya.