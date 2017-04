Valentina Shevchenko vs. Amanda Nunes: se filtra fecha de pelea por cinturón peso gallo de UFC

La peleadora kirguisa que representa al Perú en UFC, Valentina Shevchenko, enfrentará a la brasileña Amanda Nunes quien destruyó a Ronda Rousey en 48 segundos.

No falta mucho. Valentina Shevchenko tendrá la oportunidad de oro de ser la campeona de UFC (la mejor empresa de artes marciales mixtas del mundo) en la revancha contra la brasileña Amanda Nunes, poseedora del cinturón de peso gallo, que fulminó en sus últimas peleas a Miesha Tate y Ronda Rousey.

Tras vencer a Holly Holm y a Julianna Peña, la kirguisa Valentina Shevchenko demostró que está para hacer grandes cosas en la compañía de Dana White e, incluso, impresionó a la propia Amanda Nunes por la llave de sumisión que le dio la victoria en su última pelea en el octágono de UFC.

La expectativa está en su mejor punto: el buen momento de Valentina Shevchenko le hicieron ganar el derecho por una pelea el título de peso gallo. Para muchos la kirguisa esa la única capaz de derrotar a Amanda Nunes que fue una máquina de golpes que acabó en un solo round (48 segundos) a nada menos que a una leyenda como Ronda Rousey.

Pero ¿cuándo será la pelea? Según el portal de noticias 'BJPENN', el combate entre Valentina Shevchenko y Amanda Nunes se llevaría a cabo el próximo 8 de julio en Las Vegas, Estados Unidos.

"No se preocupen, chicos. Defenderé el título muy pronto pues la UFC está trabajando en un gran combate para ustedes", dijo Amanda Nunes en respuesta a sus fanáticos en Twitter.

Don't worry guys. I will defend this belt soon. UFC is working on making an amazing card for all the fans 👊🏼 pic.twitter.com/DQ2LxDhOzv