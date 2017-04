CM Punk decepciona a los fanáticos de la WWE: "Nunca quise pelear ahí"

No quiere saber nada de su pasado. CM Punk disparó con todo contra la WWE y reveló cuál era su verdadero sueño como luchador profesional.

CM Punk, exluchador de la WWE, reveló durante una entrevista al portal 'wrestlinginc.com' que nunca le importó formar parte de la empresa de Vince McMahon. El verdadero objetivo del ahora peleador de UFC (compañía de artes marciales mixtas) era formar parte del roster de All Japan y New Japan, dos famosas empresa de lucha de Japón.

"La verdad, no estoy seguro… por supuesto, de pequeño seguía WWF, pero cuando me decidí a ser wrestler profesional, formar parte de la empresa nunca fue mi objetivo final… en realidad, fantaseaba con el wrestling japonés. En esa época, había dos empresas en Japón, All Japan y New Japan, y ahí es donde quería llegar: empezar en ese país y trabajar hasta ser una estrella para luego volver a casa y empezar de nuevo todo el proceso; ese era mi estilo, me gustaba la idea… pero trabajé tanto y tan duro para conseguirlo que se volvió aburrido, así que WWE se convirtió en mi meta final y tuve que comprobar si era capaz de alcanzarla", dijo CM Punk.

Phillip Jack "Phil" Brooks, nombre real de CM Punk, también habló sobre su nueva experiencia de UFC tras dejar la WWE en una situación muy polémica que dejó marcado a muchos seguidores. Su debut no fue el mejor, pero él confía en que volverá por la puerta grande para satisfacer a sus fanáticos y, sobre todo, a sí mismo.

"Todos los deportes relacionados con la lucha son duros. Cuando era wrestler de WWE, me tiraba al suelo 300 días al año… ahora, estoy más centrado en practicar diferentes disciplinas y en disfrutar el poder dormir en propia cama cada noche. Me encanta lo que hago en la actualidad; para mí, tiene un punto que puede considerarse hasta romántico: entras en una jaula y hay un ganador y un perdedor. Puedes inventarse excusas e intentar dar explicaciones, pero al final, solo quedan un ganador y un perdedor. Creo que en este mundo, en la vida, si tienes miedo de algo, debes enfrentarte a ello de manera directa. Me siento muy cómodo haciendo aquello que me saca de mi zona de comfort, que me hace sentir incómodo", finalizó.