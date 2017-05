UFC: Enrique Barzola quedó listo para enfrentar al mexicano Gabriel Benítez

El peruano Enrique Barzola está listo para “aplastar” este 13 de mayo al mexicano Gabriel Benítez en UFC. Todo el país estará alentándolo para que nos traiga un triunfo.

Enrique Barzola quedó listo para enfrentar al mexicano Gabriel Benítez

Por algo es “Fuerte” y más de lo que muchos creen. Enrique Barzola quiere algo más que la victoria en UFC 211 ante Gabriel “Moggly” Benitez, quiere someterlo, ganarle con amplitud, sin dejar retazos de dudas. Y para ello está preparado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UFC: Conor McGregor cita a Bruce Lee para burlarse de todos los boxeadores del mundo

Los tres duelos en UFC del ganador de TUF Latinoamérica han terminado por decisión y para el 13 de mayo quiere que sea diferente. “Mi rival tiene muy buen nivel y lo respeto. Es efectivo en la pelea de pie, situación que no me preocupa porque voy a llevar el duelo como mejor me acomode”, dice Barzola, quien ya sabe lo que es enfrentar a un mexicano, pues venció a Horacio Gutiérrez en la final de TUF Latinoamérica 2.

NO TE LO PIERDAS: Valentina Shevchenko: su hermana peleará por título mundial de Muay Thai

“Mi gran oportunidad está en el piso y quiero someterlo”, continúa señalando, pues dos de las cinco derrotas que tiene Benitez fueron por sumisión.

UFC 211 será su primer Pago por Evento. Ello es una gran motivación, pero también compartirla con varios de sus compañeros en ATT como la campeona de 115 libras Joanna Jedrzejczyk, el ex campeón Junior Dos Santos quien buscará recuperar el título, o los peligrosos Jorge Masvidal y Dustin Poirier.

EL DATO

Barzola tiene 13 victorias, 3 derrotas y 1 empate en el circuito profesional de las Artes Marciales Mixtas. Es un peleador de aguante, estratégico y de harto corazón.