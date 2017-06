WWE SmackDown Live EN VIVO ONLINE: revancha femenina por el maletín de Money in the Bank 2017

WWE SmackDown tendrá un combate estelar. Las féminas de la marca azul se verán las caras en el cuadrilátero con tal se conseguir el maletín de Money in the Bank 2017. Lo puedes ver por la señal de Fox Sports 3, desde las 7 de la noche (hora peruana).

- Naomi retiene el Campeonato de Mujeres.

- Lana la ataca con todo, pero Naomi logra reponerse con una brutal patada.

- Naomi entra y Lana la ataca antes de que suene la campana.

NAOMI VS. LANA: POR EL CAMPEONATO FEMENINO DE SMACKDOWN

- Aparece The New Day y encara a Los Usos por la pelea anterior.

- Regreso del comercial y Los Usos ganar la pelea tras aniquilar a Zack Ryder.

- Regreso del comercial y Los Usos ganar la pelea tras aniquilar a Zack Ryder.

- Zack Ryder se tira desde la tercera cuerda y noquea a Los Usos.

- Mojo Rawley embiste a Los Usos y los saca del ring.

.@ZackRyder and @MojoRawleyWWE are looking HYPE as they take on the #SDLive #TagTeamChampions @WWEUsos! #HypeBros

The Hype Bros vs. The Usos

The Hype Bros vs. The Usos

- James Ellsworth trata de escaparse de los guardaespaldas, pero no lo logra.

- Daniel Bryan pide a James Ellsworth que no se aparezca en el ring y llama a los vips.

- Daniel Bryan deja la decisión al público y este dice ¡NO!

- Carmella le pide una oportunidad a Daniel Bryan para que le entregue el maletín.

- Daniel Bryan presenta la pelea de esta noche cuando aparece Carmella junto a James Ellsworth y lo interrumpe.

- ¡Daniel Bryan abre el show de esta noche!

¡Empezó SmackDown Live!

LA PREVIA

WWE SmackDown Live de esta noche promete estar al rojo vivo, porque se realizará la gran revancha por el maletín del Money in the Bank en la división femenina, luego de que el gerente general Daniel Bryan estableciera una nueva pelea por la manera nada leal en la que Carmella se quedó con el premio mayor hace unas semanas en el PPV.

Charlotte, Carmella, Natalya, Tamina y Becky Lynch no serán las únicas féminas sobre el cuadrilátero de WWE SmackDown Live, ya que Lana y Naomi se enfrentarán, nuevamente, por el campeonato de la división femenina.

Baron Corbin, el señor Money in the Bank, tendrá otro enfrentamiento con Sami Zayn, quien ya le ganó en dos ocasiones, pero el ‘Lobo Solitario’ está motivado luego de conseguir el maletín y en cualquier momento irá por el título máximo de la marca azul ¿o por el Universal Championship?

El campeonato mundial en parejas sigue en poder de The Usos. New Day reclama su nueva chance por los cinturones, pero otra pareja apareció: Zack Ryder y Mojo Rawley, quienes tienen un feudo un poco olvidado con los monarcas.