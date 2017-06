Chile vs. Rusia: Himno del campeón de América fue cortado de manera abrupta previo a Copa Confederaciones [VIDEO]

La selección chilena de fútbol entonó su Himno Nacional en Moscú, quiso cantar toda la letra, pero cortaron la melodía para dar pase a las notas de Rusia, que contó con la presencia del ejército.

Antes de la realización del partido entre Chile vs.Rusia previo a la Copa Confederaciones 2017, correspondiente en fecha FIFA, se entonaron los Himnos Nacionales de ambos países, pero al campeón de América no le salió lo que tenía planeado: cantar toda la letra aún así no tuvieran acompañamiento musical.

Los chilenos, encabezados por Gary Medel, quien cumple 100 duelos con la ‘Estrella Solitaria’, cantaron sus sagradas notas y al mismo estilo que en el Mundial Brasil 2014 y la Copa América 2015, quisieron cantarla toda, aunque…

… No contaron que el recinto ubicado en Moscú no les seguiría y solo un pequeño grupo lo hizo, lo que no fue suficiente y los propios jugadores tuvieron que guardar silencio y esperar el turno de Rusia.

Por su parte, Rusia sí cantó todo su Himno Nacional, ya que no solo jugaba de local, sino que el ejército del país que gobierna Vladimir Putin estaba presente en el recinto. El hecho no pasó desapercibido por los seguidores del campeón de América en redes sociales.

El himno de Rusia era 3 veces el de Chile y cortan el nuestro jajajaja 😂 #VamosChileCTM! — Luis Zambrano (@lfabianz) 9 de junio de 2017

himno ruso >>>> himno de chile — Felipe (@felipeelpipe) 9 de junio de 2017

Han pasado 31 minutos y sigo pensando en lo majestuoso del himno ruso. Vamos Chile!! El gol de dejará caer luego!!

#ConfederacionesXMega — Francisco A. Cabrera (@fracabarra) 9 de junio de 2017