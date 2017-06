Perú vs. Ecuador: Phillip Butters en el ojo de la tormenta por comentarios racistas hacia jugadores del 'Tri' [VIDEO]

La selección peruana se jugará la vida en las Eliminatorias Rusia 2018 cuando se mida ante Ecuador. Phillip Butters denigró a los futbolistas norteños previo al partido.

Phillip Butters tuvo calificativos racistas hacia los jugadores de la selección ecuatoriana. Creditos : Archivo

La selección peruana vivió una gran alegría la semana pasada al obtener dos triunfos en partidos amistosos. De esta manera, llega optimista para la próxima fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018, donde chocarán contra Bolivia y Ecuador. Phillip Butters dio a conocer su opinión de cara a estos enfrentamientos.

El polémico conductor tuvo comentarios racistas sobre los jugador de la selección ecuatoriana y los calificó de "monos". Butters se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta pues anteriormente hizo noticia en la campaña "Con mis hijos no te metas", en el que al final fue sacado de Radio Capital.

"Con los bolivianos en Lima, no hay mayor problema. Hay un Paolodependencia. Después jugaremos contra Ecuador en Quito. Los ecuatorianos no son negros, son cocodrilos de altura. Tienen bíceps en los párpados. Si le hacen una prueba de ADN a Caicedo y no es humano, es un mono, un gorila", sostuvo Phillip Butters.

Dichas palabras del controversial locutor radial conmocionaron las redes sociales y una infinidad de cibernautas reprocharon su accionar de forma contundente. El Ministerio de Cultura también se pronunció sobre este caso y rechazó el manifiesto de Butters; así como se disculpó con los hermanos ecuatorianos.

EL DATO

La selección peruana jugará frente a Ecuador en Quito este 5 de septiembre.