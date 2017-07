La desgarradora carta de Marcelo Díaz: "Caer está permitido, levantarse es una obligación"

El volante de la selección chilena, Marcelo Díaz, escribió un doloroso y desahogador escrito en su cuenta de Instagram luego de caer en la Copa Confederaciones 2017.

La selección chilena no tiene consuelo. Marcelo Díaz jamás se perdonará la gigantesca equivocación que cometió este domingo en la final de la Copa Confederaciones 2017 y que desencadenó en la victoria de Alemania. El volante compartió una desgarradora carta que se convirtió en viral.

El mediocampista de la 'Roja' perdió la pelota a escasos metros del arco y los dirigidos por Joachim Löw aprovecharon para anotar el que sería el único gol del encuentro. El popular 'Carepato' explotó en lágrimas tras ver como el trofeo se le escapó de las manos y se adjudicó toda la culpa de la caída 'Mapochina'; así lo hizo notar en su cuenta de Instagram.

"Hace 14 años me tocó vivir la situación más dolorosa de mi vida familiar con el fallecimiento de mi querido hermano. Hoy (domingo), casi 14 años después, me tocó vivir la situación más dolorosa en el fútbol por un error garrafal que nos perjudicó en la obtención de la Copa Confederaciones. Siempre dije que el fútbol no me haría sufrir como aquella vez, pero estaba totalmente equivocado", escribió Díaz.

"La vida es así y siempre lo he dicho, la vida es para los valientes y yo me creo uno de ellos, este seguramente será el peor error en mi carrera deportiva pero creo que será el mejor aprendizaje y trabajaré muy duro para pasar este mal momento y corregir lo malo", añadió el 'Pelado'.

Marcelo Díaz finalizó dando las gracias a todos sus compañeros y todo el comando técnico de la Chile. Del mismo modo, aseguró que tendrá su revancha y que volverá a dar lo mejor de sí de cara al futuro en la escuadra sureña.

Marcelo Díaz solamente tiene una anotación con la selección chilena y fue en un amistoso con Egipto en mayo del 2014.