Jefferson Farfán: ¿Cuánto vale la 'foquita' ante su posible regreso a la selección peruana?

Jefferson Farfán tuvo un buen pasado futbolístico en el PSV y Schalke 04 y ahora con el Lokomotiv espera recobrar su mejor nivel.

Jefferson Farfán comenzó con todo el año con el Lokomotiv de Rusia, manteniendo la esperanza de volver a la selección peruana. El delantero peruano tuvo la visita de miembros de la 'bicolor' y ante esto sus bonos subirían en el mercado de fichajes.

El portal Transfermark da a conocer que Jefferson Farfán tuvo una curva descendente en su carrera ya que en algún momento cuando estaba en un gran nivel en el Schalke 04 era de 18 millones de euros.

Ahora con las justas llega al millón y medio de euros y espera levantar esa cifra destacando en partidos con la camiseta del Lokomotiv de Rusia, el ex jugador de Alianza Lima tiene el plus de jugar la fecha doble de Eliminatorias ante Bolivia y Ecuador.



Hace unos años atrás, Jefferson Farfán brillaba en el Schalke 04 alemán y era pretendido por los clubes más “bravos” de Europa. Hoy, la realidad es distinta. Su ficha se devaluó y juega en Lokomotiv de Rusia.

EL DATO

Farfán no juega por la Selección Peruana desde marzo. Fue en el 2-2 ante Venezuela.