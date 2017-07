Según 'Lance', el fichaje de Neymar por el PSG está bien avanzado e incluso ya le avisó a sus compatriotas que serán compañeros en París.

Neymar ya le avisó a los brasileños del PSG que jugarán juntos Creditos : Internet

En Brasil ven el fichaje de Neymar por el PSG como inminente. El astro brasileño tendría decidido dejar el Barcelona para dejar de estar a la sombra de Lionel Messi y hasta ya se lo habría comentado a sus más cercanos.

De acuerdo a 'Lance', Neymar le ha comunicado a sus compañeros de la selección brasileña en el PSG, léase Marquinhos, Thiago Silva, Dani Alves y Lucas Moura, que la temporada que viene serán compañeros.

Neymar, que desea ganar títulos individuales y no puede en el Barcelona por estar Lionel Messi, está satisfecho con la suculenta oferta económica que la ha ofrecido el PSG y desde su país no dudan de su fichaje por el club parisino al punto de asegurar "que el aeropuerto de vuelta de Neymar tras la gira por Estados Unidos será el Charles de Gaulle de la capital francesa" y no El Prat de Cataluña.

Cabe destacar que el PSG para poder fichar a Neymar debe pagar su cláusula de rescisión (222 millones de euros), pero antes debe llegar a un acuerdo con el brasileño para que dé el ok a la operación. Según cuentan en Brasil, éste es inminente.

EL DATO:

El fichaje de Dani Alves por el PSG cuando estaba prácticamente hecho su pase al Manchester City no hace más que reforzar la idea de la llegada de Neymar a París.