VER Barcelona vs. Manchester United EN VIVO ONLINE DIRECTV por International Champions Cup 2017 [Guía de canales]

Barcelona vs. Manchester United se enfrentan este miércoles en Landover, por la International Champions Cup 2017. Puedes seguir las incidencias en Libero.pe.

VER Barcelona vs. Manchester United EN VIVO ONLINE DIRECTV por International Champions Cup 2017

Barcelona vs. Manchester United juegan este miércoles 26 de julio (6:30 p.m.) en el FedEx Field de Landover, por un partido amistoso válido por International Champions Cup 2017. Transmite DirecTV.

En busca de su segundo triunfo. Tras la exhibición de Neymar ante la Juventus, el Barcelona afronta un nuevo amistoso ante el Manchester United en un partido que revive las finales de la Champions League del 2009 y 2011.

Horario del Barcelona vs Manchester United

Perú: 6:30 p. m.

Ecuador: 6:30 p. m.

Colombia: 6:30 p. m.

México: 6:30 p. m.

Chile: 7:30 p. m.

Venezuela: 7:30 p. m.

Uruguay: 8:30 p. m.

Argentina: 8:30 p. m.

Ernesto Valverde apostará por un once similar al que venció 2-1 a la Juventus. Es muy probable que esta vez coincidan como titulares por primera vez en la pretemporada el tridente MSN conformado por Messi, Suárez y Neymar.

Manchester United, por su parte, busca su quinto triunfo de pretemporada tras derrotar a Los Ángeles Galaxy, Salt Lake City, Manchester City y al Real Madrid por la vía de los penales (2-1).

Canales del Barcelona vs Manchester United

Perú y Latinoamérica: Libero.pe / DirecTV Sports

Brasil: ESPN Brasil

Francia: Canal +

Alemania: DAZN

Italia: Nove TV

España: Telecinco España

Inglaterra: Sky Sports 2

José Mourinho apostaría por un once bastante ofensivo con Lukaku y Rashford como dupla en la delantera. El resto del once sería una combinación entre titulares y suplentes que apuntan a llenarle los ojos a 'The Special One'.

Alineaciones probables:

Barcelona: Cillessen; A. Vidal, Piqué, Mascherano, Digne; Samper, Rakitic, Iniesta; Messi, Suárez, Neymar.

Manchester United: Pereira; Valencia, Bailly, Lindelof, Blind; Mata, Fellaini, Pogba, Mkhitaryan; Rashford, Lukaku.