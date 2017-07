Christian Cueva no se va: Sao Paulo le pone candado ante ofertas de Turquía

El volante peruano ha vuelto a brillar con el Sao Paulo y el club brasileño no está dispuesto a desprenderse de él cuando están comprometidos con el descenso.

Christian Cueva celebra su gol a Botafogo. Creditos : Internet

Luego de mostrar destellos de buen fútbol y de su mejor nivel el último viernes, el volante peruano del Sao Paulo, Christian Cueva, recibió los elogios de la prensa brasileña quien además de su gol destacaron su recuperación futbolística; por ello, emisarios del Besiktas, quienes presenciaron su última actuación, quedaron conformes.

No obstante, la directiva del “Tricolor” no lo piensa soltar en estos momentos ya que el equipo pelea por salir del fondo de la tabla del Brasileirao y “Aladino” es pieza clave para escapar del mal momento. Pese a los 10 millones de dólares que ofrecería el club turco, en Brasil no piensan venderlo.

Christian Cueva fue clave en la remontada del Sao Paulo ante el Botafogo con un gol y la asistencia del agónico gol de Marcos Guilherme. Pese al penal fallado, el peruano supo ser clave en el “Tricolor” como en sus mejores épocas.

EL DATO:

Christian Cueva lleva 8 goles con el Sao Paulo en este 2017.