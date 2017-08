Paolo Guerrero estaría 21 días de baja por desgarro, según prensa brasileña

El delantero peruano salió lesionado ante Santos y será baja en el Flamengo el fin de semana ante el Vitória.

Si Flamengo ya tenía complicadas sus opciones en el Brasileirao, la lesión de Paolo Guerrero no hace más que agravar más su situación. El "9" sintió molestías en el muslo y pidió su cambio para evitar una mayor lesión debido al duelo de alta tensión ante el Santos en el Vila Delmiro.

Según prensa brasileña, el golpe que recibió Paolo Guerrero podría llegar eventualmente a convertirse en un desgarro y aquello conllevaría a 21 días de recuperación, sin duda, un dolor de cabeza para el comando técnico del Flamengo y de la Selección Peruana.

Este viernes le practicarán los pruebas correspondientes a Paolo Guerrero y el DT Zé Ricardo prefiere mantener cautela. "No sé nada, no he hablado con el departamento médico. Todavía no he hablado con Guerrero, así que no tengo información", sostuvo.

En caso se cumpliesen los peores pronósticos, Paolo Guerrero recién volvería a las canchas el domingo 26 de agosto ante Atlético Paranaense y llegaría muy justo al duelo del próximo 31 ante Bolivia, por las Eliminatorias Rusia 2018.

EL DATO:

Paolo Guerrero lleva 5 goles y 2 asistencias con Flamengo en el Brasileirao 2017.