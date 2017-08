Neymar: PSG presentó itinerario e hizo saber si debutará el sábado por la Liga de Francia

Neymar tendrá un agitado día desde mañana a su llegada al PSG en la cual recién debutará la próxima semana en Francia.

El Paris Saint-Germain presentará este viernes a su nuevo fichaje, el brasileño Neymar, a los medios de comunicación, mientras que el sábado le dará la bienvenida ante su nueva afición en el estadio Parque de los Príncipes, en los prolegómenos del primer partido de Liga, ante el Amiens.

Según la programación facilitada por el club parisino, Neymar comparecerá en rueda de prensa este viernes a las 6.30 am (hora peruana) en el auditorio del Parque de los Príncipes junto al presidente del PSG, Nasser al Khelaifi, para atender a los medios.

Tres horas y media antes, las tiendas oficiales del Paris Saint-Germain comenzarán a vender las camisetas de la estrella brasileña en su nuevo equipo, en el que presumiblemente portará el número 10 a su espalda.

El sábado llegará el gran momento de Neymar en su nuevo hogar, el Parque de los Príncipes, y ante el público para el que jugará a partir de ahora, que está llamado a congregarse en el estadio.

Viernes

2.00 a.m. Neymar se marcha de Barcelona

3.00 a.m. Neymar llega a París (se hospeda en el Le Royal Monceau)

6.30 a.m. Rueda de prensa de la presentación de Neymar

9.30 a.m. Primer entrenamiento con sus compañeros.

Sábado

7.30 a.m. Ingreso de hinchas al Parque de los Príncipes

8.45 a.m. Presentación oficial de Neymar con los hinchas del PSG

10.00 a.m. PSG vs. Amiens SC (Neymar no participaría del juego).