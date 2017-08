Víctor Rossel recibió buena noticia Atlético Venezuela y debutará en el campeonato

Victor Rossel se mostró emocionado por poder debutar este fin de semana en el Atlético Venezuela.

Victor Rossel, la reciente contratación de Atlético Venezuela podrá debutar este fin de semana en el fútbol de ese país. El delantero peruano podrá escribir su propia historia ante Deportivo Táchira en el estadio Pueblo Nuevo.

El ex jugador de Juan Aurich, aseguró que se adoptó rápido y se siente con ganas de debutar con la camiseta de su nuevo equipo. "Hay muchas ganas e ilusión de aportar en lo que se pueda para el equipo. Agradezco a todo el plantel que me ha recibido como uno más. Es complicado estar lejos de tu país, pero me he adaptado bien. Faltan alcanzar algunas cosas, pero me siento preparado para afrontar los retos".

Rossel afirmó que viene entendiendo el esquema que empleará el entrenador, además de resaltar el grupo de jugadores que tiene el equipo. "Mi función es marcar goles. Estoy entendiendo el sistema que tiene el entrenador, no se me hace difícil. El cuerpo técnico es moderno, sus entrenamientos son distintos. Eso hace que al futbolista le dé más ganas de entrenar. Eso, sumado a los futbolistas con los que se cuenta, sé que no vamos a tener problemas más adelante".

Por último tiene que claro que su objetivo es dejar una muy buena imagen en Venezuela. "Si algo tengo que recalcar es que quiero dejar un buen precedente acá, dejar el nombre de mi país en alto para que así puedan venir más peruanos y también recibir venezolanos en mi tierra".

EL DATO

El delantero de 31 años salió a la palestra en el año 2003 con la casaquilla del Sport Boys y ha tenido entre sus más importantes logros, ser goleador del año cuando con la camiseta del Unión Comercio igualó en 21 anotaciones con Raúl Ruidiaz.

Fuente: Prensa Atlético Venezuela