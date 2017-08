LO ÚLTIMO: Borussia Dortmund negó la salida de Dembélé al Barcelona

Borussia Dortmund se pronunció al respecto y rechazó un posible traspaso de Dembelé con destino al Barcelona argumentando que 'no es posible'.

Borussia Dortmund negó supuesta salida de Dembélé al Barcelona

Una nueva novela se empieza a escribir en el mundo del fútbol ligado al Barcelona. Primero fue Neymar y ahora el francés de 20 años, Ousmane Dembelé quien no se presentó hoy a los entrenamientos del Borussia por un posible traspaso al club español, pero los alemanes desmintieron la información.

"Representantes del FC Barcelona presentaron una oferta que no se corresponde con el extraordinario valor futbolístico y en general del jugador Dembelé ni tampoco con la actual situación económica del mercado europeo de fichajes. Por eso el BVB ha rechazado”, precisa el comunicado del Borussia.

En otra parte del comunicado, Borussia señala "Ya que hasta el día de hoy no se ha presentado otra oferta diferente por parte del FC Barcelona en estos momentos no se espera un traspaso del jugador al Barcelona y éste tampoco es mayormente probable”.

Eso sí, Borussia confirmó las negociaciones con el Barcelona, pero las expectativas económicas que ha ofrecido el club catalán no fueron las esperadas, por lo que no llegaron a ningún acuerdo, es decir, el traspaso de Dembelé no es posible.

Este comunicado del Borussia llega en torneo a las diferentes noticias que están circulando que Barcelona presentará en las próximas horas a Dembelé a cambio de 130 millones de euros, es decir, el propio BVB descartó tajantemente el traspaso ¡La novela continuará!