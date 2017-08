Al Barcelona se la ponen difícil: Liverpool y Dortmund rechazaron las ofertas por Coutinho y Dembélé. Pero azulgranas aplicarán una salida.

Barcelona hace de todo para lograr fichajes de Coutinho y Dembélé

No pierden las esperanzas. El Barcelona apelará a su “as bajo la manga” para hacerse con los servicios de Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé. Pese a que sus respectivos clubes se niegan a dejarlos alzar vuelo, los “culés” ya saben el secreto para ficharlos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Antonio Conte exige fichajes al Chelsea: Sergi Roberto, el apuntado desde Barcelona

La noticia de ayer - en todo el planeta- fue que el “Barza” sufrió su segundo revés en el intento de comprar a Coutinho. Es que el Liverpool, dueño de su pase, rechazó los US$ 120 millones que ofrecieron los “blaugranas”.

Tras la negativa de los “reds”, se filtró que la escuadra catalán ofrecerá 125 millones de “palos verdes” y al turco Arda Turán como medio de pago. Ello con el fin de ponerle punto final a la negociación por el brasileño.

NO TE LO PIERDAS: Barcelona: Iñigo Martínez quedó descartado, Javier Mascherano el causante

Dicha estrategia también se empleará con Dembélé. El Borussia Dortmund le ha informado a los ibéricos que no aceptarán menos de US$ 176 millones por su joven figura. Un porcentaje (25%) irá para el Rennais F. C., el anterior club del “galo”. El lunes habrán novedades en ambos casos.

EL DATO

Tras la partida de Neymar, el DT Ernesto Valverde se plantea alinear a Gerard Deulofeu en la ida de la Supercopa. El canterano ya demostró sus cualidades.