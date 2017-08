Barcelona: el fichaje de Paulo Dybala quedó descartado

Paulo Dybala finalmente no llegará al Camp Nou y las razones sorprenden a más de uno. ¿Están haciendo bien las cosas en Barcelona?

Sonó fuerte su posible llegada al Camp Nou, no obstante, hoy su fichaje quedó totalmente descartado. Paulo Dybala no irá al Barcelona, así lo informó la secretaría técnica del club azulgrana quien le ha comunicado formalmente al delantero argentino que no está dentro de los planes aseverando que 'no encaja dentro de los planes técnicos del equipo' además de ser 'incompatible' con Lionel Messi, algo que llama poderosamente la atención.

Curiosamente, la postura que no es compartida por el directorio deportivo del 'Barza' en su totalidad, contradice lo proyectado por el técnico de la selección argentina Jorge Sampaoli, que planea utilizar a la 'Joya' de 'Luis Súarez' en Argentina, acompañados de Icardi y la 'Pulga', una de las razones por la cual marginaron a Gonzalo Higuáin en la última convocatoria de la 'albiceleste'.

Cabe destacar que las verdadera intenciones de Dybala cuando renovó con la Juventus este verano hasta el 2022, era obtener vía libre para poder negociar su pase al 'Barza' a cambio de dejar los 120 millones de euros en las arcas de la 'Vieja señora'. La 'Joya' incluso rechazó la oferta del Real Madrid por su decisión de jugar en el Camp Nou, sin embargo, al menos por el momento no será posible.