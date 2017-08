Real Madrid vs. Barcelona DIRECTV: La espectacular parada y el magistral sombrero de Modric sobre André Gomes [VIDEO]

Real Madrid acaricia el título de la Supercopa de España y con un 2-0 en el primer tiempo tiene tiempo hasta para hacer lujos en el campo; así lo demostró Luka Modric.

En el Real Madrid vs. Barcelona, Modric hizo una espectacular parada y un magistral sombrero sobre André Gomes. Creditos : Captura

Real Madrid le metió una paliza tremenda al Barcelona en el Santiago Bernabéu, por la gran final de la Supercopa de España. Sin Cristiano Ronaldo expulsado en el choque de ida, los 'Merengues' salieron dispuestos a aniquilar a su archirrival y fue así. Y es que la diferencia fue descomunal y Luka Modric hizo de las suyas en el césped.

Y es que el volante croata no jugó el primer encuentro el fin de semana pasado por suspensión. Zinedine Zidane lo puso de titular para el cotejo de hoy miércoles y no defraudó. El ex Tottenham repartió lujos en el templo madrileño y junto a Kroos y su compatriota Kovacic anularon totalmente al conjunto 'Culé'.

De esta manera, en el minuto 23, Modric recibió un pase largo alto de Marcelo y la paró de forma exquisita con el muslo de la pierna derecha. Instantáneamente y sin pensarlo dos veces la pinchó para arriba para pasarla por encima de André Gomes. Todo el público español aplaudió la acción.

El mediocampista portugués fue a quitarle el balón a Modric lo más rápido posible, pero el jugador 'Blanco' lo dejó en ridículo. Del mismo modo, se encargó de dar pases y encabezó siempre el ataque del club español. Cabe mencionar que Asensio y Benzema anotaron los goles en el minuto '4 y '39 respectivamente.

EL DATO

Luka Modric fichó por el Real Madrid en el 2012 tras desvincularse del Tottenham Hotspur.