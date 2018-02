Boca Juniors tomó drástica decisión por altos precios de las entradas para partido ante Alianza Lima

La dirigencia de Boca Juniors no vendrá a Lima ni comprará entradas para el duelo ante Alianza Lima por la Copa Libertadores y le ofrecerá "reciprocidad" a sus pares íntimos para la vuelta en La Bombonera.

Ningún acuerdo. La Comisión Directiva de Boca Juniors decidió no asistir al partido del próximo 1 de marzo ante Alianza Lima por la jornada inaugural de la Copa Libertadores ni retirar ninguna de las entradas que le ofreció la dirigencia íntima para la hinchada visitante para la tribuna occidente.

Pese a que la dirigencia de Alianza Lima redujo el precio de las entradas para hinchas de Boca Juniors de 130 a 95 dólares, la directiva del 'Xeneize' mostró su disconformidad en un comunicado publicado su página web.

"La única contrapropuesta que realizaron los directivos de Alianza Lima fue una reducción del 25% del precio, algo que, para la Comisión Directiva, sigue siendo insuficiente y consideran que estos valores sientan un mal precedente para el futuro de la Copa".

Así, la Comisión Directiva del club argentino decidió lo siguiente: "En consecuencia, los directivos de Boca Juniors decidieron no asistir al partido ante Alianza Lima por la falta de entradas populares para sus hinchas y sólo viajarán a Perú el plantel profesional con el Cuerpo Técnico".

En declaraciones a Fox Sports, el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, lamentó la decisión de la dirigencia de Alianza Lima. "No aceptamos que no nos den populares. Me parece malo, hay que reglamentar el precio de las entradas", sentenció.

Daniel Angelici no descartó que no le den entradas a los hinchas de Alianza Lima para la vuelta en La Bombonera. "Reciprocidad", afirmó.