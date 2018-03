Champions League: Sorteo de las llaves de cuartos de final por ESPN y Fox Sports en vivo

La Champions League conocerá los componentes de los cuartos de final. Real Madrid y Barcelona podrían quedar emparejados.

El sorteo de los cuartos de final de la Champions League se desarrollará el viernes desde las 6:00 am en Suiza en la cual Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Manchester City, Liverpool, Juventus, Roma y Bayern Múnich buscarán seguir con el sueño.

A diferencia de lo que sucede en octavos, la configuración de los cuartos de final carece de barreras. Será un sorteo puro, en el que pueden coincidir equipos de un mismo país y, también, que ya se hayan enfrentado en la fase de grupos.

Este caso solo puede darse con el Barcelona y el Juventus, componentes ambos del Grupo D, y con el Liverpool y el Sevilla, que formaron parte del Grupo E.

El Barcelona, el Bayern Múnich y el Real Madrid son los más habituales en este tramo de la competición. Forman parte de los sorteos de los últimos años. De hecho, el Barcelona, lleva once veces seguidas en los cuartos de final. Su última ausencia fue en la campaña 2006-2007, cuando fue eliminado en octavos por el Liverpool de Rafael Benítez.

Horarios del sorteo de la Champions League

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 6.00 a.m.

México, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua: 5.00 a.m.

Venezuela y Bolivia: 7.00 a.m.

Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay: 8.00 a.m.

España, Alemania, Francia, Italia e Inglaterra: 12.00 p.m.

Canales del sorteo de la Champions League por FOX SPORTS 2

Movistar: 502 y 745

Claro: 62 y 518

DirecTV: 608 y 1608