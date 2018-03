Tigres vs. León VER EN VIVO ONLINE por SKY SPORTS: Partido por la Liga MX

Tigres y León se mandarán un partidazo este sábado desde las 8.00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Universitario por la fecha 13 de la Liga MX. Transmisión va por Sky Sports.

Tigres y León chocan este sábado en la fecha 13 de la Liga MX. Creditos : Agencias

El temible Tigres recibirá este sábado 31 de marzo en el Estadio Universitario al duro León correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX (8.00 p.m./Sky Sports). Ambas escuadras viven una realidad diferente y el conjunto 'Felino' desea sumar de a tres para no perderle el rastro al líder del torneo, Santos Laguna.

Lo dirigidos por Ricardo Ferretti vienen de empatar sin goles contra el siempre duro Chivas de Guadalajara y se ubican en la tercera casilla con 22 puntos. El conjunto 'Universitario' recuperó a cinco jugadores; André-Pierre Gignac, Javier Aquino, Luis Rodríguez, Jürgen Damm e Iván Estrada.

"No causa ni presión ni nos hace más ni menos, son estadísticas y cada partido se presentan situaciones que tenemos que solucionar y si llegas a lograrlo no es que te programes, sino que cada partido tienes que salir a ganar o mínimo a empatar; nadie de nosotros está preocupado en este sentido", sostuvo el popular 'Tuca', DT de Tigres.

Los 'Esmeraldas' no han tenido una buena temporada pese a la flamante contratación del jugador estadounidense Landon Donovan y marchan en el puesto 13 de la tabla. La fecha pasada igualaron 2-2 con los Lobos Buap y no conocen el triunfo desde el pasado 3 de marzo cuando ganaron a Pumas.

"Nos han pegado las lesiones en este semestre y que regrese Mauro es muy importante. Nos pone contentos primero por él, pero su cuota goleadora es importante y los partidos se ganan con goles", manifestó el técnico del León.

HORARIOS

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p.m. (ET) / 12.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (Al siguiente día).

EL DATO

Tigres y León empataron 1-1 el pasado 25 de noviembre del 2017 en el Apertura de la Liga MX.