Fabio Capello anuncia que se retira como entrenador de fútbol

El mítico entrenador rechazó una oferta de la Selección Italiana y se dedicará a ser comentarista deportivo.

Capello en un entrenamiento con la Selección de Rusia. Fuente : Reuters

Fabio Capello, uno de los entrenadores más laureados, anunció que se retirará del fútbol como entrenador, y que continuará su carrera como comentarista deportivo. Incluso confesó que rechazó una propuesta de la Selección de Italia.

“¿El banquillo de Italia? Lo agradezco pero ya dije que no. Ya he tenido algunas experiencias con las selecciones de Inglaterra y Rusia, quería intentar entrenar un club una vez más y Jiangsu fue mi última experiencia futbolística. Hice todo todo lo que querría”, dijo el ex DT de 71 años en una entrevista.

Capello deja el mundo del fútbol habiendo conseguido títulos en los clubes más importantes del mundo como el Real Madrid, Milan, Juventus o la Roma, además de su paso por selecciones en Inglaterra y Rusia con las que participó en los dos últimos mundiales.

Entre sus más recordados títulos están los campeonatos de la Serie A en siete ocasiones (4 Milan, 2 Juventus y 1 Roma), 2 Ligas con el Real Madrid (1997 y 2007) y la Champions League de al temporada 1993-94 con el Milan.