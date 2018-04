FIFA 18: Mohamed Salah y los desafíos que deberás completar si quieres tener la carta al 'jugador del año'

Mohamed Salah está firmando una temporada de ensueño con el Liverpool y ello le valió para ser hornado al 'Player of the Year' (PFA).

Mohamed Salah posando con su carta al mejor jugador del año.

Por: @rodolfohuaman7

Hace poco finalizó la Copa FUT Champions realizada en Manchester, en donde Falcon MSDossary, de Arabia Saudí, derrotó en la final al alemán Eisvogel. A lo largo del torneo, el 98% de los competidores usaron a Cristiano Ronaldo TOTY (99) pues era el jugador más rápido del videojuego, con 98. Digo "era" porque ya hay uno que lo superó en velocidad: Mohamed Salah.

El 'Faraón', quien registra 41 festejos en 46 cotejos en el presente curso, fue hornado al 'Player of the Year' (PFA). Acá te 'dateamos' todos los desafíos que deberás realizar para tener entre tus filas a Salah, quien sueña con levantar la Champions League para así redondear una temporada de ensueño con los 'Reds'.

El primer reto es catalogado como 'Mohamed Salah', que valga la redundancia tendrás que sacrificar a un Salah IF (in form - jugador de la semana). El más barato que podrás encontrar en el mercado tiene un valor de 480 mil monedas. Luego, viene la plantilla del 'Liverpool'. Te piden mínimo un jugador del Liverpool, cuatro IF, mínimo un jugador héroe, química 85 y que tenga el equipo un rango de 82.

Posteriormente, viene 'Egipto'. En dicho desafío te piden mínimo dos jugadores egipcios, máximo cuatro jugadores de la misma liga, química 85 y mínimo 83 de rango. Para completar la plantilla de 'Premier League' deberás poner 10 jugadores de la liga inglesa, química de 90 y tenga 84 de media. Ahora, se viene lo bueno.

Para 'Chelsea' te piden como mínimo dos jugadores del Chelsea, máximo seis jugadores de la misma liga, química 90 y tenga el equipo 85 de rango. El penúltimo desafío se basa en la 'Fiorentina'. Ahí tienes que poner mínimo un jugador de la Fiorentina, mínimo seis de la Serie A, mínimo un IF, mínimo un jugador 'Man of the Match', química 90 y un rango de 84.

Por último, viene el reto de la 'Roma' que te permitirá completar todo el SBC (Squad Builder Challenge). Te piden mínimo un jugador de la AS Roma, mínimo 4 IF, mínimo un jugador 'Man of the Match', mínimo un jugador SCREAM, una media de 83 y química 90 en el equipo. Sacando cálculos realizar todas las plantillas te costará alrededor de 1,19 millones de monedas, según 'Futbin'.

EL DATO:

Según el portal 'Transfermarkt', Salah tiene un valor de 80 millones de euros en el mercado.