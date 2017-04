Jorge Sampaoli sobre sus vínculos con la Selección argentina: "No es verdad que ya di el SÍ" [VIDEO]

Jorge Sampaoli también negó que se haya reunido con los dirigentes de la AFA. "Esta ciudad (Sevilla) me ha dado extremo cariño y tengo que responder moralmente", dijo el 'Hombrecito'.

Jorge Sampoli negó tener acuerdo con la AFA. Fuente : Agencias

Jorge Sampaoli es el principal candidato para reemplazar a Edgardo Bauza en la dirección técnica de Argentina, incluso se dijo que el hoy técnico del Sevilla ya le dio el SÍ a los directivos de la AFA. ¿Qué dijo el técnico respecto a los rumores?

El 'Hombrecito' fue enfático al afirmar que son falsas las informaciones sobre su vínculo con la albiceleste. "No tengo opinión sobre lo que generan los demás (prensa argentina). Todo lo que se genera por especulaciones, así como del comunicado (del Sevilla) no me compete", dijo el técnico sevillista, quien posteriormente negó un acuerdo para suceder al 'Patón'. Tampoco hubo reunión con algún dirigente 'che'.

"Si ya di el SÍ significaría que ya soy entrenador de la Selección argentina y eso no es verdad. El comunicado no tiene que ver con realidad y sí con supuestos. No me reuniría ni con mi hermano antes de un partido. Esta ciudad me ha dado extremado cariño, exagerado cariño, tengo que responder moralmente y lo dejaré todo para que el equipo esté lo más arriba posible", agregó el estratega nacido en Casilda (Argentina).

Finalmente, Sampaoli dejó entrever que respetará su vínculo con el Sevilla. "Tengo un contrato que firmé hace mucho tiempo y este no se ha modificado", concluyó.







EL DATO

Sampaoli dirigió a la Selección de Chile en el Mundial 2014.