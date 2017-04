Argentina: Hincha de Belgrano sufre muerte cerebral tras ser arrojado de la tribuna

El padre confirmó que su hijo de 22 años tiene un daño cerebral irreversible tras la caída que tuvo al ser empujado de la tribuna del Estadio Mario Alberto Kempes cuando se disputaba el clásico cordobés entre Belgrano y Talleres. El principal sospecho sigue prófugo.

Tragedia en Argentina. El hincha de Belgrano, Emanuel Balbo, que fue golpeado por varios personas y arrojado desde las gradas de la tribuna del Estadio Mario Alberto Kempes sufre de muerte cerebral. Según informaron fuentes cercanas al Hospital de Urgencias de la central, ubicada en la provincia de Córdoba.

No obstante, el Belgrano lamentó el suceso que sucedió durante el clásico cordobés.

"El Club Atlético Belgrano lamenta profundamente la muerte del joven Emanuel Balbo y, como institución organizadora del evento en el que se sucedieron los hechos, ratifica su predisposición con la causa en el ámbito correspondiente: la Justicia", manifestó el equipo a través de un comunicado de prensa.

Por su parte, la fiscal del caso, Liliana Sánchez, confirmó declaraciones a Radio Mitre que tras ver el video del trágico sucedo ya hay cuatro detenidos -uno de ellos menor de edad- y que serán culpados por "homicidio agravado". Asimismo, reveló que, sin embargo, el "instigador" del suceso continúa prófugo de la justicia argentina.

elchiringuitotv: ÚLTIMA HORA | Se confirma el fallecimiento de Emanuel Balbo. Te lo hemos contado en #JUGONES pic.twitter.com/Ips96oaT2k — Avengers (@88_Avengers) 17 de abril de 2017

El padre de la víctima, Raúl Balbo, explicó este fin de semana que durante el clásico cordobés ante Talleres, Emanuel se encontró en la tribuna del Estadio Mario Alberto Kempes con Óscar Gómez, acusado de atropellar y matar hace cuatro años a otro de sus hijos, que entonces tenía 14 años.

"Lo primero que quiero aclarar es que mi hijo no es hincha de Talleres, mi hijo no tiene ningún tatuaje de Talleres y mi hijo no estaba robando en la cancha, mi hijo es bien de Belgrano", remarcó Raúl Balbo, padre de Emanuel, en declaraciones para "La Voz del Interior".

[COMUNICADO] La @AFA acompaña a la familia de Emanuel Balbo y repudia la agresión ocurrida en el clásico cordobés https://t.co/mTtGi8LMnT pic.twitter.com/GTcNg1aPKl — AFA (@afa) 17 de abril de 2017

"En vez de él (Gómez) defenderse solo, incitó a la violencia con todos los amigos que tenía ahí agrediendo a mi hijo. Empezaron a pegarle y hacerle lo que le hicieron. Gómez llamó a todos los amigos y dijo: 'Tírenlo a este que es hincha de Talleres'. Lo corrieron por la tribuna hasta que lo tiraron", remarcó en una entrevista con el medio "Cadena 3".

En imágenes difundidas por el canal TyC Sports se ve como una veintena de hinchas de Belgrano golpean a Raúl Balbo, quien en realidad también es simpatizante del mismo equipo, y lo arrojan desde la tribuna a una de las escaleras de acceso, causando una caída de unos tres metros de altura.

El joven ingresó al Hospital de Urgencias de Córdoba en "estado crítico" producto de un "trauma de cráneo grave", según detalló este fin de semana el director del hospital, Maximiliano Tittarelli.

La fiscal confirmó que se investiga la hipótesis sostenida por el padre y calificó lo ocurrido como un "salvajismo inexplicable" que ha conmocionado a la opinión pública del vecino país.

Asimismo, confirmó que las penas para los acusados serían de entre 10 y 32 años de cárcel.