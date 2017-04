Argentina: se confirma la muerte del hincha de Belgrano, Emanuel Balbo [VIDEO]

El responsable que aún sigue prófugo recibiría una condena de 34 años en la cárcel por "homocidio agravado". El hecho se produjo cuando el joven seguidor del Belgrano fue arrojado de la tribuna del Estadio Mario Alberto Kempes.

Emanuel Balbo, el hincha del club Belgrano que fue arrojado desde la tribuna del Mario Alberto Kempes en Argentina, falleció este lunes 17 de abril tras sufrir un fuerte golpe en el cráneo producto de la caída. El joven de 22 años primero luchaba por su vida al ser diagnosticado por muerte cerebral, pero el hospital donde fue auxiliado finalmente confirmó su deceso.

La Justicia de Argentina informó que tras la mala noticia de la muerte del joven Balbo. La condena para los responsables será de 34 años por "homicidio agravado".

"La carátula cambió a homocidio agravado. Por la Ley del Deporte se agravan las penas de homicidio simple en un tercio en el mínimo como en el máximo", sostuvo la fiscal Liliana Sánchez.

Los primeros cuatro detenidos que se observan arrojando a Emanuel Balbo ya fueron capturados: Matías y Cristian Oliva, Ráúl Vergara y Pablo Robledo, según ha confirmado el Ministerio Público. Pronto se dictará la condena que recibirán estos pésimos hinchas.

En tanto, el instigador del repudiable acto, Óscar 'Sapito' Gómez, aún continúa prófugo. Sin embargo, la Policía de ese país informó que en las próximas horas se dará con su captura.

Les presento al Sapo Gómez, asesino del hermano de Emanuel Balbo e instigador de la terrible paliza en el Estadio Kempes. pic.twitter.com/DO0EKchqkA — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) 16 de abril de 2017

Un testigo clave

Lucas Ortega, amigo de Emanuel Balbo, fue testigo del hecho y explicó su testimonió al diario "Día x Día" en Argentina.

"Sucede que hace años Gómez corrió una "picada" en Ampliación Ferreyra y mató a un hermano de Emanuel. Después de eso, los Gómez se quedaron con bronca porque se tuvieron que ir del barrio y el 'Sapito' lo insultaba a Emanuel cada vez que lo veía", contó Ortega a Día a Día.

Según su relato, el último sábado entraron en la popular y se cruzaron a 'Sapito', quien insultó a Emanuel. "Encima de matarle a un hermano, le tenía bronca. No se entiende. Había corrido una 'picada', que se la banque", expresó el testigo.