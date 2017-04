Chelsea: John Terry le dirá adiós a los 'blues' a finalizar la temporada

John Terry, el último gran defensor que tuvo la selección de Inglaterra, colgará los chimpunes en el Chelsea.

El Chelsea ha confirmado este lunes 17 de abril que su legendario capitán, el defensa inglés John Terry, dejará definitivamente el club a final de la presente temporada, cuando venza su contrato.

John Terry, de 36 años, que debutó con el conjunto londinense en 1998, ha disputado 713 encuentros con la camiseta del Chelsea, en los que ha marcado 66 goles. El veterano central inglés, sin embargo, sólo ha sido titular en cuatro partidos de la presente Premier League.

"Siento que todavía tengo mucho que ofrecer sobre el terreno de juego, pero entiendo que las oportunidades aquí en el Chelsea son limitadas", aseguró el propio John Terry.

"Las palabras no pueden describir el amor que tengo para nuestro club y para los increíbles aficionados del Chelsea", agregó.

