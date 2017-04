Bayern Múnich: Douglas Costa en los planes del Tottenham para la siguiente temporada

El cuadro inglés quiere a Douglas Costa para disputar la Champions la siguiente temporada. El volante brasileño no descartó partir de Alemania en el próximo mercado.

Luego de asegurar un cupo a la próxima edición de la Champions League tras una buena campaña, el Tottenham de Inglaterra ya planea los refuerzos de la siguiente temporada y tiene en la mira a un extremo brasileño de la Bundesliga.

El cuadro inglés va tras los pasos de Douglas Costa del Bayern Múnich, el extremo no estaría del todo cómodo en el equipo 'bávaro' ya que no es titular habitual en el once de Carlo Ancelotti por lo que podría tomar nuevos horizontes al final de la temporada.

Al respecto Costa, no descartó una posible partida en el mercado de verano. "No puedo decir nombres, pero hay contactos con equipo de Inglaterra, España y también Francia. Pero respetamos al Bayern. Primero queremos reunirnos con ellos y luego tomaremos una decisión", sostuvo.

El internacional con la Selección Brasileña suma 7 goles en 31 partidos con el Bayern en la temporada por lo que Tottenham está dispuesto a desembolsar los 30 millones de euros que pide el club alemán por el volante de 26 años.