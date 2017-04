Piden un minuto de silencio por Ricardo Oliveira... ¡y él estaba en el campo! [VIDEO]

Un hecho insólito sucedió en el Santa Fe-Santos por la Copa Libertadores cuando el speaker pidió un minuto de silencio en honor a Ricardo Oliveira, futbolista que se encontraba en el terreno de juego.

Ricardo Oliveira durante el minuto de silencio en honor a él. Creditos : Captura

"Señoras y señores, por favor, nos ponemos de pie para ofrecer este minuto de silencio en homenaje a Ricardo Oliveira, jugador del Santos", fue el anuncio del speaker del Campín de Bogotá antes del inicio del Santa Fe-Santos, partido válido por la tercera fecha del Grupo 2 de la Copa Libertadores.

El público y los jugadores cumplieron al pie de la letra el pedido del speaker, quien no se había dado cuenta del garrafal error que había cometido: Ricardo Oliveira se encontraba en el campo y el minuto de silencio no era precisamente por él.

Era por el fallecimiento de Alexandre de Carvalho Kaneco, exdelantero del Santos de la década del 60 que falleció el martes 18 de abril.

Pese a mencionarse su nombre por los megáfonos, Ricardo Oliveira no se percató del error del speaker ni tampoco se sintió por aludido. "No lo había oído, me acabo de enterar ahora. No hay necesidad de disculparse, no pasa nada", puntualizó.

EL DATO:

Santos igualó 0-0 ante Santa Fe y es líder del Grupo 2 con 7 puntos. Le siguen el club colombiano (4), The Strongest (4) y Sporting Cristal (2).