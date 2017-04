Real Madrid ya 'cocina' a Zinedine Zidane: Joachim Löw entraría si fracasa en la Champions League

El encuentro ante Atlético Madrid sería decisivo en cuanto al futuro de Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid. Tiene que ganar la Liga o la Champions League.

Diego Pablo Simeone puede ser el verdugo de Zinedine Zidane quien tambalea en la dirección técnica del Real Madrid. Luego de perder ante Barcelona, la directiva madridista tendría pensando cambiar al francés si no gana la liga o queda eliminado de la Champions League.

El principal candidato para suplir a Zinedine Zidane sería el alemán Joachim Löw quien por ahora tiene contrato con la selección de su país hasta el 2020, aunque, existe una cláusula de salida en caso sea tentado por los grandes de Europa como Real Madrid, Barcelona, Manchester United o Bayern Múnich.

Sin embargo, Joachim Löw no sería el único en carpeta del presidente madridista Florentino Pérez. Antonio Conte y Mauricio Pochettino serían otras alternativas para ocupar el lugar de Zidane en caso no prospera la del alemán.

Como se recuerda, el Real Madrid ya dejó de lado a entrenadores que ganaron la Champions League como es el caso de Zinedine Zidane en la undécima. Heynckes, Del Bosque y Ancelotti, son algunos de ellos.

Zidane tendría el partido decisivo ante Atlético Madrid por las semifinales de la Champions League. Florentino Pérez no permitiría quedar fuera de la competición más importante de Europa.

“¿Si estoy seguro de seguir? No, para nada, por eso no estoy preparando nada. Estoy trabajando lo que me queda de esta temporada. Sé lo que es entrenar al Real Madrid para lo bueno y malo y estoy preparado para todo. Hablo siempre del partido siguiente, me interesa eso, siempre va a ser así hasta el último día que me quede como entrenador aquí. Me importa el partido de mañana, el resto no sé lo que va a pasar”, dijo hace algunas semanas Zidane cuando le preguntaron sobre su futuro en la 'casa blanca'.

En España, a Zidane se le critica la falta de intuición a la hora de hacer los cambios en algunos encuentros. La poca capacidad de calmar el descontento de Isco, Morata, Asensio y James quienes han reclamado su suplencia en mas de una vez.

Zinedine Zidane en su primera temporada como entrenador del Real Madrid ganó la Champions League (2015/16), la Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.