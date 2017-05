Paolo Guerrero: "Estoy seguro que esta vez convocan a Jefferson Farfán a la Selección Peruana"

El atacante del Flamengo, Paolo Guerrero, aseguró que Ricardo Gareca analiza la posible convocatoria de Jefferson Farfán para los partidos contra Bolivia y Ecuador.

Para Paolo Guerrero, la presencia de Jefferson Farfán en la Selección Peruana sería muy importante. Todo en caso si el entrenador Ricardo Gareca decide convocar a 'La Foquita' para los duelos contra Bolivia (31 de agosto) y Ecuador (5 de septiembre) por las Eliminatorias Rusia 2018.

Durante una entrevista para el programa dominical "Domingo al Día", Paolo Guerrero habló sobre las posibilidad que tendría Jefferson Farfán, ariete del Lokomotiv ruso, en su regreso a la 'Blanquirroja'.

"Él está siendo analizado por el profesor Ricardo Gareca y seguro esta vez lo va a convocar, él está jugando, está teniendo ritmo, ha conseguido un título importante. Esperemos que siga de la misma manera porque se le necesita en la selección. Jefferson es consciente de las chances que nos estamos jugando para ir al Mundial", dijo Paolo Guerrero, atacante del Flamengo.

Por otro lado, Paolo Guerrero toma con tranquilidad su momento en el 'Mengao' donde ha recibido elogios de estrellas brasileñas como Zico y Romário.

"Eso motiva, enorgullece bastante y me dan fuerza para seguir trabajando pero yo tengo que estar enfocado en lo mío, concentrado en lo que quiero, en mis objetivos, me los trazo cada año y espero conseguirlos", comentó 'El Depredador'.

Guerrero está muy contento por el desempeño que ha mostrado Miguel Trauco en pocos meses en el Flamengo.

"Conversamos bastante en los entrenamientos, a la hora de los partidos el sabe que tiene que estar concentrado porque no solo está jugando por un gran equipo, sino que representa al Perú. Me busca bastante dentro del campo, antes del partido le digo que mire mis movimientos, él tiene una pegada muy buena, es muy talentoso", añadió.

A Paolo Guerrero le gustaría jugar en algún momento en Alianza Lima. "Me gustaría terminar mi carrera en Alianza pero todavía me siento fuerte, para seguir jugando, no me veo por retirarme pero sí me gustaría llegar a Alianza".

Fuente: Domingo al Día.