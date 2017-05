UFC: Conor McGregor y su esposa Dee Devlin muestran a su primer bebé [FOTO]

Conor McGregor, vigente campeón de peso pluma de UFC, se convirtió en padre del pequeño Jack McGregor.

Conor McGregor y Dee Devlin se convirtieron en padres de su primer hijo la noche del viernes 6 de mayo en el hospital Coombe Maternity Hospital, en DublÍn, Irlanda. Con 4 kilos de peso, el pequeño Jack McGregor a puesto muy feliz al vigente campeón de peso ligero de UFC.

A través de Instagram, Conor McGregor mostró la primera fotografía de su bebé y su pareja Dee Devlin. Además, agradeció a las personas que le escribieron para desearle lo mejor al nuevo integrante de la familia.

"Gracias por todas sus amables palabras, soy un padre orgulloso y bendito", escribió Conor McGregor.

Dee and Junior are doing great everyone! Thank you for all the kind words, I am one proud and blessed Daddy ❤️ Una publicación compartida de Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) el 7 de May de 2017 a la(s) 3:27 PDT

La noticia fue confirmada por el padre de Conor McGregor a medios irlandeses.

“Hay una gran noticia para los McGregors y los Devlins. Hemos experimentado esto recientemente con nuestra hija mayor y no hay mejor sensación en el mundo que ser abuelo. Los padres están absolutamente “embodados” y todo el mundo está sano”, dijo el papá de Conor McGregor.

❤ #throwback Una publicación compartida de Dee Devlin (@deedevlin1) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 12:13 PST

Pero ¿quién Dee Devlin? Más allá de los lujos que se da Conor McGregor tras la exitosa carrera en UFC, él no olvida que la persona que siempre fue su esposa la que lo apoyó en todos desde sus inicios.

"Mi novia ha estado ahí desde el principio. Ella me ha ayudado a lo largo de esta carrera. Si no fuera por ella, probablemente yo no estaría donde estoy ahora", dijo Conor McGregor.

"Dee me salvó la vida. No estaría haciendo esto si no fuera por ella, eso seguro", admitió.