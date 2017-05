Marcelo Bielsa sobre Jorge Sampaoli: "no es discípulo mío, él es mejor que yo" [VIDEO]

Marcelo Bielsa dio una charla en Brasil donde se refirió al nuevo Jorge Sampaoli, candidato para que se haga cargo de la selección de Argentina por el resto de las Eliminatorias Rusia 2018.

Fuente : Espn

El entrenador de fútbol, Marcelo Bielsa viene dando varias conferencias en distintos países del mundo. Esta vez le tocó Brasil donde tuvo algunos minutos para hablar de Jorge Sampaoli, posible seleccionador de Argentina.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Raúl Ruidíaz deja Monarcas Morelia al final de temporada? responde su representante

Marcelo Bielsa aclaró que el actual entrenador del Sevilla FC no puede ser su discípulo porque no se familiariza con esa palabra. "Jorge Sampaoli no es un discípulo mío, por que, primero que esa palabra no la compatibilizo conmingo. Segundo porque en realidad yo he notado que él es mejor que yo y no lo digo por falsa modestia", comenta.

Posteriormente, Marcelo Bielsa prosiguió sobre Sampaoli. "Una de las virtudes de los entrenadores es la flexibilidad, es decir, no enamorarse de su propia idea, pero a su vez uno tiene que enamorarse para convencer, porque sino no cree a muerte, entonces hay una muestra de humildad para no ser soberbio, no cambiar de idea y una necesidad de convicción para defender las ideas que eligió", manifiesta.

NO TE LO PIERDAS: Selección Peruana: Trujillo fue confirmada como sede para amistoso con Paraguay

Marcelo Bielsa dirigió a la selección de Argentina entre los años 1998 -2004. Luego se hizo cargo del seleccionado de Chile desde el 2007 al 2011, clasificándolo al mundial de Sudáfrica 2010.

EL DATO

Marcelo Bielsa jugó fútbol cuatro años (1976-1980). Newell's Old Boys, Instituto de Córdoba y Argentino de Rosario fueron sus equipos. Fue defensor.