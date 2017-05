Real Madrid: Gareth Bale asegura que no se siente preparado para jugar contra Juventus [VIDEO]

Gareth Bale dio a conocer que no se encuentra al 100% e incluso reveló que no podría jugar el partido entero entre Real Madrid y Juventus.

Gareth Bale reveló que no se siente capaz de jugar contra la Juventus en la final de Champions League. Creditos : EFE

A días de la gran final de Champions League, Zinedine Zidane aún no logra definir su once para Cardiff y la duda persiste en poner a Gareth Bale o a Isco. El jugador del Real Madrid se recuperó de su lesión y quiere jugar en su país natal. Sin embargo, este martes reveló en la Cadena Ser que su compañero está en mejor estado pues él no pisa el césped hace varias semanas.

El futbolista galés sorprendió al elogiar a Isco Alarcón, con quien compite un puesto en el club 'Merengue'. Incluso dio a conocer que no se siente totalmente apto para jugar un partido completo. Por eso, se espera que arranque en el banquillo de suplentes este domingo ante la Juventus.

"Entendería cualquier decisión de Zidane, yo no sé si estoy para jugar noventa minutos. Entendería totalmente no ser titular, ha sido una temporada difícil para mí y el equipo ha estado jugando muy bien mientras yo he estado lesionado, haré lo que me diga el entrenador", sostuvo Bale.

"Si estuviera en forma sería otra cosa pero está claro que yo no estoy en mi mejor momento. Estoy preparado para empezar o para salir desde el banquillo, lo que diga Zidane", agregó el extremo 'Merengue'.

ARREPENTIDO

Del mismo modo, hizo un mea culpa por forzar su regreso en el superclásico de España ante Barcelona y aseguró que aprendió la lección. "Me arrepiento de haber vuelto tan pronto, tendría que haber esperado pero estaba deseando jugar", manifestó.

EL DATO

Gareth Bale ha ganado dos veces la Champions League con el Real Madrid en el 2014 y 2016 respectivamente.