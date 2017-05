Sergio Ramos trolea a Gerard Piqué y asegura que le envió una entrada para la final de la Champions league

Sergio Ramos bromeó sobre la presencia del defensor del Barcelona en la final de la Champions league y reveló que le obsequió un boleto para que vaya a Cardiff.

Real Madrid está próximo a disputar su segunda final consecutiva de Champions League y uno de los jugadores abanderados que estará en la lupa será Sergio Ramos. El capitán 'Merengue' conversó con el programa "El Partidazo de Cope" de España y sorprendió con sus indirectas y provocaciones hacia Gerard Piqué.

Como se sabe, el defensor del Barcelona siempre le ha jugado varias bromas pesadas al club madrileño; sobretodo cuando están fuera de torneos internacionales. Por eso, esta vez el defensor 'Blanco' hizo de las suyas y dijo irónicamente que le compró un boleto para la final ante la Juventus.

"Mandé una invitación a Piqué, pero no me ha respondido. Normalmente él y yo nos felicitamos cuando ganamos un título. No me ha felicitado por mensaje directo por la Liga porque ni yo me alegro cuando la gana él", manifestó Ramos a la radio COPE.

Por otro lado, dio a conocer que sostiene una buena relación con Piqué pese a los entredichos y peleas que han tenido por la competencia entre Madrid y Barcelona. Incluso confesó que han coincidido en vacaciones con sus familias respectivas.

EL DATO

Sergio Ramos llegó al Real Madrid con tan solo 19 años en el 2005 procedente del Sevilla.