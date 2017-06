Real Madrid vs. Juventus: la final más reñida de los últimos tiempos en las casas de apuestas

La gran final de la Champions League ya se juega en las casas de apuestas, en donde se vislumbra un reñido partido.

Quedan pocas horas para la gran final de la Champions League en la ciudad de Cardiff, el Milenium Stadium será testigo del encuentro de dos campeones vigentes en sus respectivas ligas este sábado desde la 1:45 p.m., restan algunas horas para el inicio, sin embargo el partido ya se juega en las apuestas.

La casa de apuestas Betsson paga casi la misma cantidad por el campeonato del Juventus (2.00) que el del Real Madrid (1.82), además por el empate dentro de los 90' paga 3.15, algo que no se veía desde hace mucho tiempo en un final de Liga de Campeones.

Asimismo, otros episodios dentro del partido como un gol de tiro libre de Cristiano Ronaldo, Betsson paga 15.00, mientras que un gol en las mismas circunstancias de Paulo Dybala paga 12.00.

Cuotas para campeón :

Real Madrid 1.82

Juventus : 2.00

Cuotas del partido :

Real Madrid 2.65

Juventus 2.90

Empate 3.15

Otros episodios:

Un Gol de Cristiano: 2.40

Un Gol de Cabeza de Sergio Ramos: 12.00

Un Gol de Tiro Libre de Dybala: 12.00

Un Gol de Tiro Libre de Cristiano: 15.00