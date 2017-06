Zinedine Zidane: "Estos éxitos se consiguen trabajando" [VIDEO]

El entrenador del Real Madrid felicitó a sus jugadores y valoró el esfuerzo de todos tras lograr la Duodécima en Cardiff.

Zinedine Zidane con el trofeo de la Champions League. Creditos : EFE

Su felicidad es inmensa, aunque no lo aparente. Zinedine Zidane, el hombre detrás del doblete del Real Madrid, es un hombre cauto hasta cuando acaba de hacer historia: es el DT que hizo posible el primer bicampeonato en Europa bajo el actual formato de la Champions League.

TE PUEDE INTERESAR: Madrid vs. United: hora, día y canal de la Supercopa de Europa

"Estoy feliz, no se me ve, pero por dentro es una satisfacción impresionante", declaró el técnico francés a Antena3.

Lejos del autobombo, Zinedine Zidane valoró el trabajo de sus jugadores para lograr la Duodécima ante la Juventus. "Es un año buenísimo, hay que felicitar a todos los jugadores y a este gran club. Con los jugadores que tenemos y trabajando se pueden conseguir estas cosas, lo sabemos", afirmó.

NO TE LO PIERDAS: Los mejores memes del bicampeonato del Madrid en la Champions

Consultado si luego de estos títulos se consideraba el mejor entrenador del mundo, Zinedine Zidane se ruborizó y rechazó esta distinción. "No, no, eso no", sostuvo.

Aunque no lo confirmó, Zinedine Zidane dejó en claro su continuidad en el Real Madrid. "Está claro, sí, sí, pero ahora vamos a disfrutar", finalizó.

EL DATO:

Zinedine Zidane logró dos Champions League en temporada y media con el Real Madrid.