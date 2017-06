Real Madrid: Pepe confirmó su salida del cuadro 'Merengue' y destruyó a Zinedine Zidane

El defensor portugués Pepe ofreció una entrevista que dio la vuelta al mundo pues atacó al entrenador del Real Madrid y a toda la directiva con reveladores comentarios.

Pepe criticó a la directiva del Real Madrid y atacó verbalmente a Zinedine Zidane. Creditos : EFE

El mercado de fichajes comenzó de manera intensa y hoy lunes Pepe hizo oficial su desvinculación con Real Madrid luego de 10 temporadas. En una candente entrevista el defensor se sinceró con una radio de España (COPE) y reveló que no se despidió de Zinedine Zidane ni con los directivos.

El futbolista portugués está mentalizado en su participación en la Copa Confederaciones 2017. De igual manera, no dudó en atacar al club campeón de la Champions League por no apoyarlo en el tema de la Hacienda y dio a conocer que se sintió mejor cuando 'Rafa' Benítez estuvo en el banquillo que con el entrenador francés.

"Está claro que no sigo en el Real Madrid. Han sido unos años de mucho orgullo en los que me he entregado en cuerpo y alma. Tomé la decisión a partir de enero, cuando la cosa no iba, veía que el trato que me daba el club no era el ideal", sostuvo Pepe al Partidazo de Cope.

Del mismo modo, lamentó que no terminó en buenos términos su relación con el Madrid y aseguró que no se sintió respaldado; al contrario despreciado por el equipo español. Asimismo, atacó a 'Zizou' debido a que no fue frontal ni directo con él.

"El club, por ejemplo, no me ha defendido con Hacienda. No tengo problema para mostrar mis cosas, estoy al día y no tengo ningún problema. Me ha dolido mucho, porque siempre he intentado cumplir mis obligaciones", agregó el futbolista europeo.

"Me ha gustado mucho la sinceridad de Benítez, me he identificado con él porque es una persona directa y honesta, y eso que empecé no jugando con él. Lo que ha hecho Zidane por el Madrid es espectacular, pero hay cosas que todavía no entiendo. No sé por qué he desaparecido del equipo", sentenció Pepe.

Cabe mencionar que Real Madrid tiene la política de no renovar 2 años a un jugador mayor de 33 años. Pepe tiene oferta de varios clubes de Italia e Inglaterra entre ellos está AC Milan, quien al parecer se perfila como favorito.

EL DATO

Pepe obtuvo 3 Champions League con el Real Madrid, 3 ligas españolas, 2 Copa del Rey y 2 Supercopa de España.