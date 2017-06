AC Milan fichajes 2017-2018: Diego Costa negocia con el club italiano tras salida del Chelsea

Diego Costa no continuará en el Chelsea porque no está en los planes del técnico Antonio Conte, el español estaría negociando su llegada al AC Milan de la Serie A.

Diego Costa no seguirá en el Chesea, busca club pensando en el Mundial. AC Milan sería su destino ante la sanción del Atlético que no puede fichar

Diego Costa terminó en el Chelsea como campeón de la Premier League y goleador del equipo, pero hace unos días, el delantero español señaló que no continuará en el club de Londres a pedido de Antonio Conte quien se dio 'el lujo' de enviarle un mensaje a su móvil para hacerle saber que no está en sus planes.

Ante la situación, Diego Costa ya busca equipo, el delantero español reiteró en varias ocasiones que solo saldría del Chelsea para ir Atlético de Madrid, pero el club colchonero está impedido de fichar hasta enero de 2018, por lo que su destino será otro.

La decisión de Diego Costa pasa básicamente por encontrar la continuidad que busca y no quedarse cuatro o cinco meses sin jugar teniendo en cuenta que se viene el Mundial de Rusia 2018, por lo que, la oferta más concreta es la del AC Milan, es más, se dice que ya hubo una primera reunión y en los próximos días habrá otra definitiva.

Las negociaciones entre Diego Costa y el Milan dependerá de lo que Alvaro Morata también decida, el delantero del Real Madrid es primera opción para los italianos, pero Zidane le hizo saber a su jugador que quiere contar con él la próxima temporada por lo que aún no se decide sí quedarse o marcharse.

Como se sabe, en su momento, el 'Lagarto' fue vinculado al fútbol chino, pero el español descartó de plano y aseguró que su prioridad es jugar en una liga competitiva, por lo que su llegada al AC Milan sería la más adecuada teniendo en cuenta que el club rossonero planea volver a la élite.

DATO:

La salida de Diego Costa del Chelsea le da cabida a la llegada de Romelo Lukaku quien afirmó que tiene un acuerdo cerrado con los 'blues'.