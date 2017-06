Los gigantes de Europa buscan reforzar su delantera. Milan, Barcelona y Manchester United quieren cerrar los fichajes de Costa, Dembélé y Morata respectivamente.

Fichajes 2017: gigantes de Europa ya tienen en carpeta a sus nuevos refuerzos

Diego costa, Ousmane Dembélé y Álvaro Morata ya tienen listas las maletas para dejar sus respectivos clubes y están dispuestos a escuchar las tentadoras ofertas que han presentado el AC Milan, Barcelona y Manchester United, respectivamente.

El mercado de fichajes comienza a tomar color en Europa, y tras el anuncio del propio Diego Costa, de 28 años, de que no seguirá más en el Chelsea, el primer equipo en mostrar interés por él ha sido el AC Milan, que está dispuesto a gastar más de US$ 56 millones.

Por otro lado, Ousmane Dembélé, de 20 años, hace todo lo posible por dejar el Borussia Dortmund y la oportunidad de hacer su fútbol se la está otorgando el Barcelona. Sin embargo, los alemanes no lo dejarán ir así de fácil: quieren una oferta no menor a US$ 100 millones.

Finalmente, el Manchester United, a quien le urge un atacante ante la inminente partida de Ibrahimovic, desea contar con los servicios de Álvaro Morata. Ya el Real Madrid rechazó US$ 67 millones, pero los “Diablos Rojos” no se rendirán.

EL DATO

El portal “Sky Sports” afirma que el Manchester United rechazó renovarle al sueco Zlatan Ibrahimovic, que actualmente es pretendido por clubes de la MLS.