Copa Confederaciones Rusia 2017 podría ser la última y ¿daría pasó a un Mundial de Clubes de 32 equipos?

Copa Confederaciones Rusia 2017 se desarrolla desde el 17 de junio al 2 de julio y es posible que sea la última vez que se realice un campeonato organizado por la FIFA y dar pase a Mundial de clubes, pero con más conjuntos.

Copa Confederacione Rusia 2017 podría ser la última y ¿daría pasó a un Mundial de Clubes de 32 equipos? Fuente : FIFA

Copa Confederaciones Rusia 2017 empieza este sábado 17 de junio hasta el 2 de julio en cuatro ciudades del país. Moscú, San Petesburgo, Kazan y Sochi albergarán la antesala de lo que será, oficialemente, la Copa del Mundo, sin embargo, un detalle que no escapa a los ojos del mundo es la ausencia de muchas estrellas. Alemania no irá con sus principales figuras, México piensa también en la Copa Oro, Chile es la única selección que va con lo mejor que tiene y Rusia, a pesar de que es local, no ha despertado mucho interés entre sus hinchas. ¿Llegó el momento de decirle adiós a la competición para dar pase a otra, un Mundial de Clubes con 32 equipos?

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Todo lo que necesitas saber sobre la Copa Confederaciones que empieza este sábado

Resulta que la Asociación de Clubes Europeos (ECA, por sus siglas en inglés) ha manifestado a la FIFA una iniciativa que pueda reemplazar a la Copa Confederaciones y al tradicional Mundial de Clubes de 8 equipos para que no se vean perjudicados los intereses de las selecciones nacionales (sus figuras, principalmente) y los aficionados que están con los ánimos al tope.

Un Mundial de Clubes, entre 24 y 32 equipos, con participación de todas las Confederaciones, es una alternativa que no pocos le ven con buenos ojos, debido a que se realizaría cada dos años, o según convenga, para que no choque con el descanso y Copas continentales como Copa America, Eurocopa, Copa Oro, Copa Africana, etc.

NO TE LO PIERDAS: Canales por los cuales ver la Copa Confederaciones Rusia 2017

La medida no es tan descabellada si es que se toma en cuenta la expectativa que se vive en Rusia por la Copa Confederaciones 2017. Un país que ya sabe lo que es organizar certámenes deportivos de gran envergadura no vive con pasión este torneo.

Además, por otro lado, sería interesante ver cómo equipos históricos como Boca Juniors, River Plate, Sao Paulo, Corinthians, Flamengo, Atlético Nacional o Peñarol se miden ante Real Madrid, Barcelona o Juventus.

El Mundial de Clubes sería en una sede rotatoria cada dos años.