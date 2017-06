Flamengo vs. Fluminense EN VIVO ONLINE: con Paolo Guerrero y Miguel Trauco, 'Mengao' cae 1-0 por el Brasileirao

Flamengo y Fluminense se miden esta tarde en el Maracaná. Paolo Guerrero anotó cinco goles en el clásico carioca y hoy quiere volver a “vacunarlos” al clásico rival.

ENTRETIEMPO

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

37' Gran centro a la espalda de la defensa de Scarpa, Wendel dispara en primera y el balón choca en el palo, Thiago no reacciona rápido y el propio jugador termina rematando el rebote.

¡GOOOOOOOL DE FLUMINENSE!

Wendel opens the scoring in Fla-Flu. Shocking defending. 1x0 to Flu. pic.twitter.com/hoZ8x0P4wS